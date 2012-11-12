برخورد قاطع با متخلفان عرضه کالاهای اساسی در ماه محرم

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان علیزاده صبح امروز در جلسه تنظیم بازار شهرستان قدس که با حضور مسئولان مربوطه برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به اینکه در آستانه فرا رسیدن ماه محرم هستیم، باید مسئولان مربوطه اقدامات لازم را برای رفاه هرچه بیشتر هیئات مذهبی و دسته جات عزاداری انجام دهند.

وی افزود: در این زمینه همچنین باید با تشکیل تیم های ویژه بازرسی و نظارت، اقدامات لازم برای کنترل قیمتها و تامین مایحتاج مورد نیاز مردم و هیئتها به منظور نذری انجام شود.

فرمانداری اهتمام ویژه ای برای تامین کالاهای اساسی ماه محرم دارد

این مسئول به تامین کالاهای اساسی برای این ماه نیز اشاره و عنوان کرد: فرمانداری اهتمام ویژه ای را برای این مهم دارد.

علیزاده ادامه داد: شهروندانی که قصد پخش نذری در ماه محرم به خصوص در روزهای عاشورا و تاسوعا را دارند، به هیچ وجه نگران کمبود مواد غذایی و کالاهای اساسی نباشند.

تشکیل تیمهای نظارتی برای برخورد با متخلفان

معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری شهرستان قدس یادآور شد: با تشکیل تیمهای نظارتی و بررسی دقیق عملکرد و فعالیت فروشندگان، تعزیرات حکومتی به صورت ویژه و قاطع با آنها برخورد خواهد کرد.

وی اعلام کرد: با توجه به اینکه قدس یکی از شهرستانهای مذهبی در استان تهران است، به طور قطع در ماه محرم شاهد حضور پرشور دسته جات عزاداری هستیم که باید تمامی اقدامات برای هرچه باشکوه برگزار شدن مراسم عزاداری برگزار شود.