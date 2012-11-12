معرفی کتابهای کمک آموزشی در مدارس ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی نسب صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: مقام معظم رهبری خواستار تحول در آموزش و پرورش بودند که در راستای عمل به فرمایشات ایشان سند تحول بنیادین اجرایی شد.

وی با بیان اینکه دوران ابتدایی از پنج سال به شش سال تغییر یافته، افزود: کتابهای دوره دوم و ششم ابتدایی نیز عوض شده اند.

حسینی نسب کتابهای جدید را کتابهای بسیار خوب و با محتوایی دانست و بیان داشت: کتابهایی مانند فناوری، علوم اجتماعی، قوانین اجتماعی از جمله کتابهای جدید در این دو دوره هستند.

وی با اشاره به اینکه در دوره دوم ابتدایی چهار هزار و 683 نفر دانش آموز و در دوره ششم سه هزار و 649 نفر دانش آموز تحصیل می کنند گفت: همه معلمین دوره دوم و ششم برای آموزش به تهران اعزام شدند.

مدیر آموزش و پرورش رفسنجان در بخش دیگری از صحبتهایش به هوشمند سازی مدارس شهرستان رفسنجان اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر 30 مدرسه با 64 کلاس درس هوشمند سازی شده اند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه کلاسهای مدارس هوشمند باید تجهیزاتی از قبیل کامپیوتر داشته باشند، خواستار همکاری و توجه بیشتر خیرین شهرستان به این موضوع شد.

این مسئول در ادامه از تدریس رشته های ورزشی در مقطع ابتدایی و راهنمایی خبر داد و گفت: از سال تحصیلی جدید رشته ژیمناستیک در مقطع دوم راهنمایی‌، صباح( شنا) سوم ابتدایی، طناورز چهارم ابتدایی، پینگ پنگ پنجم ابتدایی و دو میدانی ششم ابتدایی به دانش آموزان تدریس می شود.

محمد حسینی نسب اعلام کرد: بر اساس دستورالعمل جدید وزارت آموزش و پرورش، گذاشتن هرگونه کلاس تقویتی و معرفی کتابهای تستی و کمک آموزشی در مدارس ممنوع بود و اگر در این خصوص به ما گزارشی داده شود شدیدا با آن مدرسه برخورد می شود.

وی اضافه کرد: از اول سال تحصیلی جدید بیش از هزار و 100 دانش آموز مقطع دوم دبیرستان در قالب درس آمادگی دفاعی به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شده اند.

مدیر آموزش و پرورش رفسنجان با اعلام اینکه در حال حاضر در شهرستان رفسنجان سه مدرسه قرآنی در مقطع ابتدایی وجود دارد،افزود: حدود 25 هزار دانش آموز ابتدایی در 160 مدرسه مشغول به تحصیل هستند.



