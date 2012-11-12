به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد باقر قالیباف صبح دوشنبه در مراسم نوزدهیمن گردهمایی شهرداران کلانشهرها و مراکز استانها با بیان این مطلب گفت: شهرداریها و شهرداران با مسائل روزمره زیادی مواجه هستند و طبیعی است که نمی توان از این مسائل غفلت کرد، اگرچه انجام کارهای تکراری کاملا کار سختی است اما اگر حتی یک روز فرضا به موضوع زباله ها در شهر بی توجهی کنیم مشکلات زیادی پدید خواهد آمد. اما در کنار این موضوعات روزمره چالش های زیادی نیز وجود دارد و شهرداران با موضوعات درون سازمانی ، برون سازمانی مواجه هستند که از آنها نیز نباید غفلت کنند.

وی افزود: اگر ما از چالشها غفلت کنیم و از یک نگاه دقیق و عمیق و نگاه آینده نگرانه باز بمانیم خطر بزرگی شهر و شهروندان را تهدید می کند. ما نباید فکر آینده و نقش و رسالت خود را فراموش کنیم.

قالیباف با بیان اینکه نباید فراموش کنیم که در یک نظام و یک سیستم مشغول به کار هستیم و وظایف خود را نسبت به مردم ، نظام، قانون، یاد و خون شهدا از یاد ببریم گفت: شهرداریها وظایف مختلفی بر دوش دارند که نباید در کنار وظایف روزمره از آنها غفلت شود.

وی تصریح کرد: وقتی ما به بیانات مقام معظم رهبری، سند چشم انداز توسعه و قانون اساسی توجه می کنیم می بینیم که مهم ترین دغدغه ای که امروز در کشور برای ما مطرح است و می تواند چالش های بین المللی ما را رفع کرده و توقعات مردم را برآورده سازد این است که به موضوع پیشرفت برسیم و در واقع پیشرفت می تواند همه مشکلات را حل کند، در این میان باید بررسی کنیم که چه رابطه ای میان پیشرفت و شهرداریها هست و در واقع شهرداریها چه نقشی را می توانند در پیشرفت جامعه و کشور ایفا کنند.

شهردار تهران خاطرنشان کرد: پیشرفت در جامعه ای اتفاق می افتد که مولد باشد و بتواند تولید ثروت، معرفت، منزلت و قدرت کند، حال این موضوع مطرح است که این مهم کی و کجا اتفاق می افتد ، طبیعتا مراکز تولید مراکز جمیعیتی هستند ، همین طور که مراکز مصرف هم مراکز جمعیتی هستند.

وی با تاکید بر این که شهرداریها در مراکز جمعیتی شکل می گیرند، گفت: مدیریت شهرداریها در زندگی تمام انسانهایی که در شهرها زندگی می کنند تاثیر گذار است و بر این اساس تمام اقدامات باید بر اساس قوانین و مقررات صورت گیرد و همچنین مشخص می شود که شهرداری ها چه وظایف سنگینی را برعهده دارند و اگر بخواهیم تمام وقت و انرژی خود را تنها صرف موضوعات روزمره کنیم چه بسا که از رسالت خود بازبمانیم.

وی ادامه داد : اگر شهرداری ها به این رسالت مهم خود توجه نکنند چه بسا در حل مشکلات خود به جایی نرسند چراکه حل بسیاری از این مشکلات ریشه در اصلاح نگاه ما دارد و اگر جامعه و دولتمردان و همه دست اندرکاران نگه خود را اصلاح کرده و حلقه گمشده خود را پیشرفت بدانیم حتما بسیاری از مشکلاتی که متاسفانه آن را به موضوعات بروکراسی اداری و حب و بغض و تنشها و اختلافات منوط می دانیم رفع خواهد شد. آن وقت می بینیم که برخی رفتارهای ما چقدر بی ارزش و غیر منطقی است و چقدر انسان بزرگ تر از آن است که خود را تحقیر کند و در این سطح پایین بیاورد.

قالیباف با تاکید بر این که وقتی نگاهها درست شود، انسان ها بزرگ می شوند و نگاه عقلانی به موضوعات می شود ، افزود: وقتی انسانها بزرگ شوند و نگاهشان عقلانی باشد مشکلات کوچک می شوند و معضلات حل می شوند.

شهردار تهران با اشاره به این که مشکلاتمان یا ساختاری یا کارکردی هستند، گفت: در حوزه ساختاری مهم ترین مشکل ما چیست؟ اگر ما قبول داریم دغدغه نظام و کشور برای حل مشکلات پیشرفت است باید این رویکرد در کشور حاکم شود که تفکیک کار ملی و محلی داشته باشیم.

وی افزود: من قبلا نیز اشاره کردم اگر قرار باشد از فردا همه کارهای خدماتی مانند آب ، برق ، گاز ، آموزش و ... را به شهرداریها واگذار کنیم این سوال مطرح است که وقتی دولت با درآمدهای عظیم نفت نمی تواند این سازمان ها را اداره کند چگونه شهرداری ها نمی توانند این کار را انجام دهند.

قالیباف تصریح کرد: امروز هزینه یک سفر با حمل و نقل عمومی حدود 900 تومان است. در حالی که باید 33 درصد این هزینه ها توسط مردم ، 33 درصد توسط شهرداری و 33 درصد توسط دولت تامین شود اما حتی این اعتبارات نیز به موقع و درست پرداخت نمی شود و اعتباراتی مانند یارانه های بلیط ، 82 درصد کمک بلاعوض به خرید اتوبوس ها و ... به موقع و کامل پرداخت نمی شود، حال اگر هزینه های آب و برق و گاز به این هزینه ها اضافه شود بر سر شهر و شهروندان چه خواهد آمد و شهرداری ها باید چه کنند.

شهردار تهران خاطر نشان کرد: ما باید به سمت مدیریت یکپارچه شهری پیش برویم اما این بدان معنا نیست که شهرداری ها تک قطبی شوند چراکه هرگونه تمرکز باعث عقب افتادگی می شود، ما باید اصلاح ساختار را در خصوص پیشرفت دنبال کنیم و نگاهمان را به صورت اساسی درست کنیم.

وی ادامه داد: امیدواریم مجلس نیز بر این مدارحرکت کند و اجازه دهیم تفکیک کار ملی و محلی صورت گیرد که این موضوع تجربه ای موفق در دنیا بوده است.

شهردار تهران در ادامه با بیان این که هر اموری که امور روزانه ، هفتگی و ماهانه مردم است باید به مدیریت های محلی واگذار شود، گفت: به طور مثال سفرهای درون شهری ، نیازهای روزانه مردم است اما سفر برون شهری شاید سالی یک تا دوبار صورت گیرد و در این میان برای تفکیک و اصلاح ساختار ما باید مواردی که روزانه ، هفتگی و ماهانه است را به مدیریت محلی واگذار کنیم و اجازه دهیم شوراهای شهر به عنوان سازمان های محلی قانونگذاری کنند و البته به طور حتم شرایط بین شهرهای مختلف مانند تهران با تبریز ، ارومیه و .. متفاوت است و ما باید اجازه دهیم هر یک از شهرها بر اساس موقعیت و شرایطشان قواعد و ضوابط خاص تعییم کنند حتی در خصوص مواردی مانند معماری و شهرسازی و نرخ گذاری ؛ اگر دغدغه ما دغدغه پیشرفت است باید این موضوعات مبنا قرار گیرد .

وی افزود: گاه ما می بینیم که شهرداران برخی شهرها برای گرفتن رقم بسیار ناچیزی در حدود 15 تا 20 میلیون تومان چند روز پشت در سازمان شهرداریها معطل می مانند که این واقعا جای تاسف دارد، چراکه نبودن آن شهردار در شهرش خسارتهای زیادی را به دنبال دارد و وقت یک شهردار که باید صرف توسعه و پیشرفت آن شهر شود برای ارقامی ناچیز هدر می رود ، ما باید اصلاح ساختارها را به صورت اساسی دنبال کنیم و از مجلس نیز انتظار می رود اصلاح قوانین را دنبال کنند.

قالیباف در ادامه تصریح کرد: شهرداری ها نباید احساس کنند که صرفا سازمان خدماتی هستند و در اصلاح ساختاری که انجام می دهیم باید کارکردها و رویکردهایمان هم اصلاح شود چراکه شهرداری ها با همه شئونات مردم سرو کار دارند.

وی افزود: اگر منصفانه و اسلامی و بر اساس شاکله فرهنگ اسلامی به موضوع نگاه کنیم و ببینیم کدام مدیر موفق و کدام ناموفق است می بینیم که در نظام اسلامی این گونه نیست که بگوییم هرکس بیشتر پل و تونل و راه می سازد موفق تر است ، بلکه باور ما این است که این یک بعد موفقیت محسوب می شود اما باید بررسی شود که چقدر پیشرفت مادی تاثیر بر انسانها می گذارد و کارهایمان چه تاثیراتی بر روح و روان انسان ها دارد ، اگر فعالیت ما به سمت سقوط انسان ها برود و اخلاق در جامعه سیر نزولی پیدا کند، دروغ و ربا در جامعه بیشتر می شود. آیا می توان به آن مدیر مجموعه نمره قابل قبول داد.

شهردار تهران اظهار کرد: مقام معظم رهبری در سفر به خراسان شمالی به موضوع سبک زندگی اشاره و تاکید داشتند ، این درحالی است که شهرداری تهران از سال 87 به موضوع سبک زندگی توجه ویژه کرده و در حوزه اجتماعی به موضوع هویت، سبک زندگی و مدیریت تغییرات فرهنگی پرداختیم و در مجموع اقدامی در حوزه اجتماعی ، خارج از این سه محور اتفاق نخواهد افتاد.

وی افزود: ما با روح و روان مردم سر و کار داریم و مردم تاثیرات زیادی از سبک زندگی می گیرند. اگر اسراف بد است این موضوع باید در سبک زندگی اصلاح شود و شهرداریها در سبک زندگی باید دقت و توجه لازم را داشته باشند.

قالیباف تاکید کرد: پیشرفت مهمترین موضوع است و حتی اگر عدالت و کرامت را بخواهیم باید پیشرفت را اساس کار خود قرار دهیم و برای تحقق این مهم باید اصلاح ساختاری صورت گیرد. بعد از این موضوع باید به مسایل روزمره نیز توجه داشته باشیم و پاسخگوی توقع و نیازهای مردم باشیم.

وی ادامه داد: در کارهای روزمره نیز باید به چند نکته توجه داشته باشیم چراکه شهرداری نهادی مردمی و غیر دولتی است و باید توجه ویژه به مردم داشته باشد البته بین مردم مداری و پوپولیستی عمل کردن ، فرق وجود دارد. اینگونه نیست که هرکه هرچه به ما گفت بگوییم چشم و حتما اجرا می کتنیم.شهردار باید قدرت نه گفتن داشته باشد چرا که الزاما هر رضایتی موفقیت و رضایت خدا را در پی ندارد و هر رضایتی خدمت به خلق خدانیست. بعضی اوقات نه گفتن ، خدمات به خلق خداست.

شهردار تهران افزود: بسیاری از مواقع برخی افراد به من می گویند به شما نامه نوشتیم اما جواب ندادید. من در پاسخ به آنها می گویم آیا " نه" را هم جزو جواب های ما می دانید ؟ آنها هم می گویند که " نه " جواب نیست. اما از نظر ما بی پاسخ گذاشتن درخواست ها و حرف های مردم بی احترامی به آنهاست اما " نه" هم پاسخ است که متاسفانه در فرهنگ جامعه ما وجود ندارد. ما باید در مجموعه شهرداری ها مردم مداری را با این موضوع و رویکرد مورد توجه قرار دهیم.

قالیباف با تاکید براینکه اگر شهرداری را در مدار کار سیستمی قرار ندهیم هیچ کاری نمی توانیم انجام دهیم گفت : اگر ما حتی مدیریت یکپارچه شهری را هم محقق کنیم ولی کار سیستمی صورت نگیرد ، کاری درست نخواهد شد. ما باید تلاش کنیم دخالت انسانها و عناصرمان را در مدیریت به حداقل برسانیم. چرا من به عنوان شهردار باید بتوانم در احداث ساختمانی 2 طبقه کم یا اضافه کنم؟! این کار شهر را خراب می کند. چرا یک عنصر رده چهلم باید بتواند جای همه تصمیم بگیرد و ما 10 سال بفهمیم که چنین اتفاقی افتاده است؟!

وی اظهار کرد: رصد خانه ای مبتنی بر طرح تفصیلی تهران احداث شده که مشخص می کند به طور دقیق چند پروانه ساخت و ساز صادر می شود و چند طبقه بالا می آید و چه تاثیراتی بر خیابان ها و معابر شهر می گذارد . در این میان کسی نمی تواند خل و تصرفی داشته باشد و کار کاملا سیستمی پیش می رود. ما باید انقلاب سیستماتیک ایجاد کنیم و در مجموعه مدیریت شهری به این موضوع توجه ویژه داشته باشیم.

قالیباف در ادامه با تاکید براینکه در انجام همه کارها باید روحیه جهادی داشته باشیم گفت: روحیه جهادی یعنی حرکت برمدار سنت های الهی و اگرشهرداری نتواند کارمندانش را جمع کرده و با اطمینان بگوید اگر کسی بیشترازمن کارمی کند دستش را بالا ببرد ، آن شهردارنمی تواند شهر را درست مدیریت کند. البته الزاما وقت گذاشتن به تنهایی به معنای حل مشکل نیست ما باید هم کار خوب کنیم هم خوب کار کنیم.

قالیباف در ادامه با تاکید براینکه اگر اختلافی بین شورای شهر و شهرداری ها وجود داشته باشد هر دو طرف مقصرند: هیچ یک از دوطرف نمِ توانند بگویند مقصر دیگری است و ما اشکالی در کارمان وجود ندارد. اگر اختلافی باشد هر دو مقصر هستند اما من خواهشی دارم و آن اینکه هر گونه اختلاف بین شوراهای شهر و شهرداریها جز سم مهلک برای مدیریت شهری و ظلم به مردم چیز دیگری نیست. اگر در شهرداری ها کسی احساس کرد که ناگزیر به اختلاف با شوراها است اگر خداحافظی کرده و به خانه برود حتما بهتر از ماندن است.

وی افزود: تا امروز و پس از گذشت 7 سال بین شهرداری و شورای شهر تهران جز برای کار به چیز دیگری در شورا پرداخته نشده و تصیمم سیاسی گرفته نشده است. وقتی می شود در سطح شهر تهران چنین کار کرد آیا نمی شود در شهری که 20 هزار منفر جمعیت دارد چنین عمل کرد؟! ما به این نوع کارکرد می گوییم روحیه جهادی.

شهردار تهران بیان کرد: درست است که در حوزه کارشناسی و برخی موارد اختلاف نظرهایی بین ما بوده و برخی موضوعات چندین جلسه در دستور کار و بررسی قرار گرفته اما ر نهایت تصمیمی که شورا می گیرد ، ما خود را متعهد به اجرای آن می دانیم و به آن احترام می گذاریم. ما باید با منطق کارها را پیش ببریم و روحیه جهادی یعنی این.

قالیباف افزود: تا درون شهرداری ها را درست نکنیم ، شهر را هم نمی تواینم درست کنیم و شهرداری که درون سازمان شهرداری را نتواند درست مدیریت و کنترل کند هرگز شهرش رانمی تواند درست ارائه کند.شهرداران باید بدانند که یک مثلث به اضلاع مردم ، شورای شهر و شهرداری وجود دارد و آنهتا باید در جایی قار گیرند که توازن را در این سه ضلع برقرار کنند و گرنه بار به منزل نخواهد رسید.

وی در پایان ضمن تشکر از تلاش نمایندگان مجلس در دوره هشتم و نهم برای حمایت از مردم و رفع مشکل شهرداری ها گفت : مجلس قوانین بسیار خوبی را در حمایت از شهروندان و شهرداری ها وضع کرده که از جمله آنها می توانیم به قانون هایی که در حوزه حمل و نقل عمومی به تصویب رسیده اشاره کنیم حال اینکه چقدر این قوانین اجرایی شده یا نه نمی توان به مجلس خرده گرفت اما در مجموع شهرداری تهران نهایت تلاش خود را برای اجرای قوانین کرده است و نهایت تشکر را از توجه و تلاش نمایندگان مردم برای رفع مشکلات و معضلات مردم داریم.