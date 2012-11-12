ادامه حملات صهیونیست ها به غزه/زخمی شدن 25 اسرائیلی در اراضی اشغالی 48

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوزات خود به نوارغزه صبح امروز مناطق مختلف این منطقه را بمباران کردند.

این حملات تلفاتی در بر نداشته است. بنا بر اعلام منابع فلسطینی، شرق رفح، پایگاه "السفینه" در شمال غرب و پایگاه "ابوجراد" در جنوب غزه از جمله مناطقی بود که هدف حملات جنگنده های رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

حملات اخیر رژیم صهیونیستی به نوارغزه که طی چند روز اخیر صورت می گیرد دستکم 6 کشته و ده ها زخمی بر جا گذاشته است.

فلسطین الیوم نیز گزارش داد که مبارزان فلسطینی در پاسخ به تجاوزات رژیم صهیونیستی جنوب عسقلان، شهرک سدیروت، بنی شمعون و نتیفوت در اراضی اشغالی 1948 را هدف 4 حمله موشکی قرار دادند.

در این حمله انتقام جویانه 3 منزل در شهرک سدیروت مستقیما هدف قرار گرفت. به گفته منابع صهیونیستی، 25 اسرائیلی زخمی شدند که حال یکی از آنها وخیم گزارش شده است.

این حملات همچنین به چندین منزل و جریان برق در برخی مناطق اشغالی 48 آسیب رساند.