اعتراض آلمانی ها به با لارفتن بیش از حد اجاره بهای مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روزنامه "تاگس سایتونگ" در روز شنبه هزاران نفر در برلین،هامبورگ و فرایبورگ علیه اجاره های بسیار بالا در کشورشان دست به اعتراض زدند.

معترضان به بالا رفتن اجازه بها در هامبورگ تقریبا 2800 نفر بودند. در برلین نیز حدود 450 نفر به خیابانها ریختند و در فرایبورگ نیز حدود 400 نفر در اعتراضات علیه اجاره بهای بالای آپارتمانها در آلمان شرکت کردند.

در کشور آلمان روز به روز اقشار کمتری قادر به پرداخت اجاره بهای محل زندگیشان می شوند که این مسئله بیشتر دانشجویان،بیکاران و افرادی که مورد تبعیض نژادی قرار می گیرند را تحت تاثیر قرار داده است.

بر اساس بررسی اخیر موسسه آلمانی تحقیقات اقتصادی (DIW) در حال حاضر مستاجران در هامبورگ و مونیخ بیشترین اجاره بها را پرداخت می کنند. بر اساس این بررسی در بسیاری از شهرهای بزرگ آلمان نیز اجاره بها در سالهای آینده روند صعودی را طی خواهد کرد.

تظاهرات کنندگان در بیانیه پایانی خواستار تعیین سقف مشخص برای افزایش اجاره بهای دوره ای ساختمانهای مسکونی در مناطق مختلف شهرهای آلمان از سوی مقامهای شهری شدند.

پلیس هامبورگ در جریان اعتراضات مستاجران ناراضی حدود 18 نفر را دستگیر کرد. حدود 1000 نفر از نیروهای امنیتی پلیس در این عملیات شرکت کردند که پنج نفر از آنها مجروح شدند.

اتحادیه مستاجران آلمان با توجه به افزایش اجاره بها و بالا رفتن هزینه های انرژی درباره به وجود آمدن شرایط متشنج در بازار مسکن آلمان هشدار داد.

"فرانس جرج ریپس" رئیس اتحادیه مستاجران آلمان همچنین هشدار داد که امروزه بسیاری از آلمانیها در یافتن یک آپارتمان که قادر به پرداخت اجاره بهای آن باشند بسیار مشکل دارند و این روند در آینده نیز تقویت خواهد شد، این مسئله در شهرهای دانشگاهی بزرگ فاجعه بار خواهد بود.

به گفته "جرج ریپس" افزایش اجاره بهای مسکن نه تنها اقشار کم درآمد،مستاجران و دانشجویان را دچار مشکل کرده است بلکه افراد با درآمد معمولی و خوب نیز به ندرت می توانند پول لازم برای اجاره مسکن مورد نیاز خود را فراهم کنند.

