به گزارش خبرنگار مهر، علی صالح آبادی روز دوشنبه در نخستین همایش بورس انرژی با بیان مطلب فوق افزود: امیدواریم هرچه سریعتر معاملات واقعی بورس انرژی با محوریت برق در کشور آغاز شود تا این بورس بتواند نقش بسزایی درمنطقه خارومیانه ایفا کند.
وی خاطر نشان کرد: هم اکنون دوره های آموزشی کارگزاران در حال انجام است تا شرایط برای راه اندازی چهارمین بورس کشور فراهم شود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: معاملات آزمایشی بورس انرژی با محوریت برق در هفته اول آذرماه امسال آغاز می شود.
