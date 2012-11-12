  1. اقتصاد
۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۵۴

معاملات آزمایشی بورس انرژی از اوایل آذر آغاز می‌شود

معاملات آزمایشی بورس انرژی از اوایل آذر آغاز می‌شود

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: معاملات آزمایشی بورس انرژی با محوریت برق در هفته اول آذرماه امسال آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی صالح آبادی روز دوشنبه در نخستین همایش بورس انرژی با بیان مطلب فوق افزود: امیدواریم هرچه سریعتر معاملات واقعی بورس انرژی با محوریت برق در کشور آغاز شود تا این بورس بتواند نقش بسزایی درمنطقه خارومیانه ایفا کند.
 
وی خاطر نشان کرد: هم اکنون دوره های آموزشی کارگزاران در حال انجام است تا شرایط برای راه اندازی چهارمین بورس کشور فراهم شود.
 

کد مطلب 1741638

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

