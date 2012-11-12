خادمان عرصه کتاب گناباد تجلیل می شوند/ترویج فرهنگ کتابخوانی

به گزارش خبرنگار مهر، علی قنبری، صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با بیستمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، ستاد برگزاری بیستمین دوره هفته کتاب گناباد با اجرای برنامه های مختلف به استقبال هفته کتاب می رود.

وی افزود: به مناسبت هفته کتاب خوانی سه نمایشگاهبزرگ کتاب نرم افزار و محصولات فرهنگی با عنوان غدیر از تاریخ 9 آبان در سه نقطه شهر گناباد دایر و تا 25آبانماه ادامه خواهد داشت.

وی گفت: ایننمایشگاه ها توسط انتشارات عروج اندیشه و با همکاری اداره ارشاد اسلامیگناباد در محل سالن اداره فرهنگ ارشاد، کتابخانه شهید هاشمی نژاد بیدخت ومیدان امام خمینی گناباد برگزار می شود.

وی ادامه داد: این سه نمایشگاه با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی با بیش از 300 عنوان در موضوعات غدیر شناسی، اخلاقی ، اجتماعی، ادبی، علمیبرای بازدید صبح و عصر در منظر علاقه مندان قرار دارد.

دبیر ستاد هفته کتاب افزود: به منظور تجلیل از خادمان عرصه کتاب مراسم جشن کتاب نیز بیست و سوم آبان ماه در محل دبیرستان شاهد ریحانه النبی (س) برگزار خواهد شد.

قنبری گفت: در طول هفته کتابخوانی ایستگاه های مطالعه در پایانه مسافربری ، برخی نانوایی ها، مطب پزشکان و آرایشگاهها نیز برپا خواهد بود.

وی تصریح کرد: پخش تیزر تبلیغاتی در تلویزیون شهری با موضوع مطالعه و کتابخوانی ، اهدا کتاب به ادارات، موسسات،انجمنها از دیگر برنامه های هفته کتاب شهرستان است.

قنبری بیان داشت: به مناسبت هفته کتاب ، طرح تعویض، خرید ومبادله کتابهای فرسوده در شهرستان توسط موسسه فرهنگی پژوهشی اعتصام وبا همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و نهاد کتابخانه های عمومی اجرامی‎شود.

وی ادامه داد: این طرح در پنجمین روز هفته کتاب، مسابقه کتابخوانی با عنوان بینش مطهر بصورت حضوری در محل سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود.