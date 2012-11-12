به گزارش خبرنگار مهر، هر ماهه همزمان با واریز یارانه ها، شبکه بانکی به شدت دچار اختلال می شود و فعالیت بانکی یک روز مردم را مختل می کند به طوری‌که به دلیل شلوغی، شبکه شتاب بین بانکها از کار می افتد و دستگاه های ATM با صفهای طولانی مواجه می شوند.

در واقع با قطع شدن شبکه شتاب بانکها، دارندگان عابر بانک باید فعالیت‌های بانکی خود را فقط از بانک مربوطه انجام دهند که همین امر موجب شلوغی بسیار زیاد دستگاه های خودپرداز به خصوص در مکان‌های شلوغ می شود.

از طرفی دستگاه‌های POS در فروشگاه ها و مراکز خرید هم با مشکل مواجه می شود و خریداران نمی توانند با استفاده از عابر بانک خود، پول را به وسیله این دستگاه ها پرداخت کنند و به اجبار باید به سراغ دستگاه‌های خودپرداز بروند.

همچنین مراجعه این دسته از متقاضیان به دستگاه های ATM صفهای طولانی تری را ایجاد می کند که گاهی برای یک عملیات ساده بانکی باید زمان زیادی در صف ایستاد.

روز گذشته هم با واریز یارانه ها، شبکه شتاب بانکی به شدت مختل شد و حتی امروز هم این شبکه هنوز به وضعیت عادی بازنگشته است.

در این مدت کاربران زیادی با خبرگزاری مهر تماس گرفتند و نسبت به این موضوع گلایه داشتند و حتی عنوان کردند که در برخی از مواقع به ازای هر بار کارت کشیدن در دستگاه POS ، پول از حساب آنها کسر شده و به حساب فروشگاه رفته در حالی که جنسی هم خریداری نشده است.

آنان با بیان اینکه بانکها همیشه در رسانه ها تبلیغ استفاده از کارتهای الکترونیکی می کنند اما با کوچکترین عملیات بانکی، سیستم قابل استفاده نیست، می‌گویند: روز گذشته به شدت با مشکل مواجه شدیم و برای دریافت وجه نقد به بیش از 20 بانک مراجعه کردم.

یکی از تماس گیرندگان که در میدان امام خمینی مغازه‌ دارد و به کسب و کار مشغول است، با انتقاد از سیستم‌های بانکی، اظهار داشت: هر ماه در این روزها با مشکل مواجه می شویم در حالی که عمده کار ما با دستگاه های کارت خوان است، زیرا اغلب مشتریان با استفاده از دستگاه POS پول می پردازند.

وی افزود: روز گذشته مدام دستگاه اعلام می کرد که به دلیل شلوغی خط، امکان عملیات بانکی وجود ندارد؛ به همین جهت مشتریان با صرف وقت زیاد به عابر بانکها مراجعه می کردند و در نهایت هم پیشمان شده و می رفتند.