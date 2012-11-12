معتمدان اصناف قم آموزش تذکر لسانی دیدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدباقر مهاجری مدیر اصناف و اماکن ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر استان پیش از ظهر دوشنبه در این مراسم اظهار کرد: اولین دوره آموزش توجیهی اصناف برکات خوبی داشت به گونه‌ای که شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در بیش از نیمی از اصناف توزیعی ایجاد شده است.



وی افزود: در دومین دوره آموزش توجیهی اصناف از معتمدان اصناف تولیدی و خدمات فنی دعوت شده که خوشبختانه با پیگیری‌های انجام شده، شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در تمامی 38 اتحادیه این بخش تشکیل شده است.



مهاجری با اشاره به حمایت قضایی و انتظامی از آمران به معروف و ناهیان از منکر گفت: با توجه به اینکه قوانین کافی برای حمایت از آمران به معروف وجود دارد، برای کم کاری در احیای این دو فریضه الهی هیچ دلیلی وجود ندارد.



حسین صیدی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان که به عنوان معاون سازمان‌های اجرایی ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر در این ستاد فعالیت می‌کند از تشکیل دفتر حمایت قضایی از آمران به معروف و ناهیان از منکر خبر داد.



حجت‌الاسلام زین‌العابدین بیگدلی از استادان احکام نیز در این مراسم به تشریح مراحل امر به معروف و نهی از منکر پرداخت.



حجت‌الاسلام عباس اسکندری رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم و معاون فرهنگی ستاد احیاء از دیگر سخنرانان این مراسم بود که با تاکید بر اینکه نباید فضای امن برای اهل منکر ایجاد کنیم، خواستار توجه بیش از پیش اصناف در احیای تذکر لسانی شد.



حجت‌الاسلام محمدرضا آشتیانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی از آمران به معروف و ناهیان از منکر به عنوان صاحبان فضل و پاکی یاد کرد و گفت: اگر این افراد دچار خمودی و سستی شوند و آلودگی‌ها را خنثی نکنند جامعه تباه می‌شود.

