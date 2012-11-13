معرفی روسا و معاونان برتر دانشگاهها در حوزه فرهنگی

احمد علمشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: بر مبنای ارزیابی صورت گرفته از عملکرد روسا و معاونان فرهنگی دانشگاهها در حوزه فرهنگی طی سال گذشته، همچنین نظرخواهی از فعالان فرهنگی دانشگاهها، کاندیداهای معرفی رئیس و معاون فرهنگی برتر در حوزه فرهنگی و اجتماعی در سال تحصیلی گذشته تا پایان هفته جاری معرفی می شوند.

وی با اشاره به اسامی دانشگاههای دارای رئیس و معاون فرهنگی برتر، اظهار داشت: روسای دانشگاههای علوم و فنون دریایی خرمشهر، حکیم سبزواری و علامه طباطبایی همچنین معاونان فرهنگی دانشگاههای شهید چمران اهواز، امام خمینی(ره) قزوین، لرستان و زابل به عنوان نامزد معین شدند که در این میان از یک رئیس و معاون برتر فرهنگی تقدیر به عمل می آید.

مدیر کل نظارت و ارزیابی فرهنگی وزارت علوم از مهمترین شاخصهای مدنظر در انتخاب رئیس و معاون فرهنگی برتر یاد کرد و گفت: اهتمام به حوزه فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، شرکت در شورای فرهنگی دانشگاه، ارتباط و تعامل با دانشجویان، حضور در برنامه های فرهنگی، میزان نقد پذیری، چگونگی فرایندهای فرهنگی دانشگاه، برخورداری از سند راهبردی فرهنگی، میزان اعتبارات هزینه شده و نمره اکتسابی دانشگاه در کارنامه فرهنگی همچنین نمره به دست آمده از نظر سنجی به عمل آمده از فعالان فرهنگی دانشگاه از مجموعه شاخهای در این ارزیابی لحاظ شده است.