سرمربی ایتالیا بازیکن رم را به دلیل زدن مشت به تیم ملی دعوت نکرد

به گزارش خبرگزاری مهر، "دانیل د روسی" یکشنبه شب در دربی شهر رم به دلیل کوبیدن مشت به "استفانو مائوری" از زمین اخراج شد و "چزاره پراندلی" به همین دلیل بر روی نام وی برای بازی دوستانه مقابل فرانسه قلم قرمز کشید.

"فرانکو بالدینی"، مدیرعامل باشگاه رم، پس از پایان این بازی که به شکست 3 بر 2 رم انجامید به اسکای ایتالیا گفت: د روسی به خاطر انجام این کار جریمه خواهد شد. موضع باشگاه مشخص است. اینگونه بازیکنان در تیم ما جریمه می شوند.

تیم ملی فوتبال ایتالیا روز چهارشنبه هفته جاری در دیداری دوستانه با فرانسه رو به رو خواهد شد.