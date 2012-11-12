۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۲۵

لک در گفتگو با مهر:

پنج منطقه کشور میزبان جشنواره تئاتر مناطق شدند

مدیر امور تئاتر استان‌های اداره‌کل هنرهای نمایشی با اشاره به آغاز بیست و چهارمین جشنواره تئاتر مناطق از سوم آبان از پایان این دوره از جشنواره تئاتر مناطق تا 25 آبان‌ماه خبر داد.

وحید لک درباره برگزاری جشنواره مناطق در سال جاری به خبرنگار مهر گفت: بیست و چهارمین جشنواره تئاتر مناطق کشور امسال از سوم آبان در استان لرستان شروع به کار کرد. در این جشنواره 14 گروه از اصفهان، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، گیلان، زنجان، اردبیل، البرز و مرکزی در قالب منطقه یک به رقابت پرداختند. مسعود رایگان، نادر برهانی‌مرند و فرهاد مهندس‌پور داوران این جشنواره بودند و سه اثر را به جشنواره تئاتر فجر معرفی کردند.

وی ادامه داد: جشنواره منطقه 3 نیز از 9 آبان‌ماه در یاسوج برگزار شد و 15 اثر از همدان، قزوین، قم، خوزستان، بوشهر، فارس و ایلام در این جشنواره به رقابت پرداختند. داریوش مؤدبیان، رحمت امینی و ایوب آقاخانی ارزیابی آثار این جشنواره را بر عهده داشتند و سه اثر را به صورت مشروط به جشنواره تئاتر فجر معرفی کردند.

مدیر امور تئاتر استان‌های اداره‌کل هنرهای نمایشی با اشاره به برگزاری جشنواره منطقه 5 کشور در منطقه آزاد قشم گفت: این جشنواره توسط مدیریت ویژه فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد قشم مورد حمایت قرار گرفت و از 17 آبان‌ماه برگزار شد. در این جشنواره 13 اثر از لرستان، چهارمحال و بختیاری، کرمان، آذربایجان غربی، تهران و کهکیلویه و بویراحمد به رقابت پرداختند. ناصر آقایی، اردشیر صالح‌پور و نادر برهانی‌مرند داوران این جشنواره بودند.

لک درباره جشنواره‌ای مناطق 4 و 2 کشور و برگزاری آن‌ها توضیح داد: جشنواره منطقه 4 در منطقه آزاد چابهار از 20 تا 24 آبان‌ماه برگزار می‌شود و 12 اثر از کرمان جنوب، گلستان، یزد، خراسان شمالی، هرمزگان و خراسان جنوبی حضور دارند. حسین مسافرآستانه، هادی مرزبان و سعید اسدی داوران این جشنواره هستند.

وی افزود: جشنواره منطقه 2 نیز از 22 تا 25 آبان‌ماه در گیلان برگزار می‌شود و آثاری از سمنان، کردستان، مازندران، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی در این جشنواره حضور دارند. فرهاد مهندس‌پور، محمدحسین ناصربخت و محمود صابری داوری آثار این جشنواره را بر عهده دارند.

