پنج منطقه کشور میزبان جشنواره تئاتر مناطق شدند

وحید لک درباره برگزاری جشنواره مناطق در سال جاری به خبرنگار مهر گفت: بیست و چهارمین جشنواره تئاتر مناطق کشور امسال از سوم آبان در استان لرستان شروع به کار کرد. در این جشنواره 14 گروه از اصفهان، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، گیلان، زنجان، اردبیل، البرز و مرکزی در قالب منطقه یک به رقابت پرداختند. مسعود رایگان، نادر برهانیمرند و فرهاد مهندسپور داوران این جشنواره بودند و سه اثر را به جشنواره تئاتر فجر معرفی کردند.
وی ادامه داد: جشنواره منطقه 3 نیز از 9 آبانماه در یاسوج برگزار شد و 15 اثر از همدان، قزوین، قم، خوزستان، بوشهر، فارس و ایلام در این جشنواره به رقابت پرداختند. داریوش مؤدبیان، رحمت امینی و ایوب آقاخانی ارزیابی آثار این جشنواره را بر عهده داشتند و سه اثر را به صورت مشروط به جشنواره تئاتر فجر معرفی کردند.
مدیر امور تئاتر استانهای ادارهکل هنرهای نمایشی با اشاره به برگزاری جشنواره منطقه 5 کشور در منطقه آزاد قشم گفت: این جشنواره توسط مدیریت ویژه فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد قشم مورد حمایت قرار گرفت و از 17 آبانماه برگزار شد. در این جشنواره 13 اثر از لرستان، چهارمحال و بختیاری، کرمان، آذربایجان غربی، تهران و کهکیلویه و بویراحمد به رقابت پرداختند. ناصر آقایی، اردشیر صالحپور و نادر برهانیمرند داوران این جشنواره بودند.
لک درباره جشنوارهای مناطق 4 و 2 کشور و برگزاری آنها توضیح داد: جشنواره منطقه 4 در منطقه آزاد چابهار از 20 تا 24 آبانماه برگزار میشود و 12 اثر از کرمان جنوب، گلستان، یزد، خراسان شمالی، هرمزگان و خراسان جنوبی حضور دارند. حسین مسافرآستانه، هادی مرزبان و سعید اسدی داوران این جشنواره هستند.
وی افزود: جشنواره منطقه 2 نیز از 22 تا 25 آبانماه در گیلان برگزار میشود و آثاری از سمنان، کردستان، مازندران، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی در این جشنواره حضور دارند. فرهاد مهندسپور، محمدحسین ناصربخت و محمود صابری داوری آثار این جشنواره را بر عهده دارند.
مدیر امور تئاتر استانهای ادارهکل هنرهای نمایشی با اشاره به آغاز بیست و چهارمین جشنواره تئاتر مناطق از سوم آبان از پایان این دوره از جشنواره تئاتر مناطق تا 25 آبانماه خبر داد.
