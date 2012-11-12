10 هزار نیرو امنیت اجلاس آسه آن را تامین می کنند/ اوباما هم می اید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "کرت چانتاریت" سخنگوی پلیس ملی کامبوج با اعلام این خبر ، گفت: نیروهای نظامی و پلیس که ماهها برای تامین امنیت این اجلاس آموزش دیده اند از این هفته برای حفاظت از سران و نمایندگان کشورهای مدعو به این اجلاس به کار گرفته خواهند شد.

در این اجلاس که از 18 تا 20 ماه جاری میلادی مطابق با 28 تا 30 ابان برگزار خواهد شد، علاوه بر سران کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آ سه آن)، رهبران و روسای جمهوری کشورهای آمریکا، چین، روسیه، ژاپن، استرالیا و نیوزیلند حضور خواهند داشت.

توجه ویژه کشورهای جهان به منطقه جنوب شرق آسیا به عنوان یک بازار مستعد اقتصادی باعث شده است که سران کشورهای غیر عضو در این اتحادیه نیز در این احلاس حضور پیدا کنند.

حضور مجدد باراک اوباما در اجلاس سران آسه آن پس از دور قبلی اجلاس در بالی اندونزی نیز نشان دهنده اهمیت این منطقه برای آمریکا در برابر گسترش قدرت و نفوذ چین در این منطقه است.

اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا در سال 1967 تاسیس شده و کشورهای برونئی، کامبوج، اندونزی، لائوس، مالزی، میانمار، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام عضو آن هستند.

