مجید نامجو امروز دوشنبه در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت مذاکرات ایران و هند برای صادرات برق، گفت: در حال حاضر مذاکراتی با هند برای ساخت نیروگاه و صادرات برق آغاز شده است.

وزیر نیرو با اعلام اینکه قرار است با مشارکت و سرمایه گذاری هند 6 هزار مگاوات نیروگاه در ایران احداث شود، تصریح کرد: بر این اساس حداقل 2000 هزار مگاوات برق آن به طور مستقیم به هند صادر خواهد شد.

این عضو کابینه دولت دهم با یادآوری اینکه در حال حاضر 2 سناریو برای صادرات برق به هند در دستور کار قرار دارد، اظهار داشت: صادرات برق از خاک پاکستان و یا ساخت یک کابل زیردریایی مسیر دیگر برای صادرات برق و انرژی الکتریکی به هند است.

این مقام مسئول در پاسخ به سوال مهر مبنی بر صادرات برق به جای گاز و منتفی شدن صدور گاز طبیعی به هند، توضیح داد: صادرات گاز ایران منتفی نیست.

وی با یادآوری اینکه یکی از روش‌های رایج و مستمر برای صادرات انرژی به کشورهای مختلف جهان تبدیل گاز طبیعی به برق است، تبیین کرد: از این رو امکان صادرات گاز به هند پس از تبدیل آن به برق و انرژی الکتریکی وجود دارد.

وزیر نیرو با یادآوری اینکه از ابتدای سالجاری تاکنون حجم صادرات برق ایران به حدود 8.7 میلیارد کیلووات ساعت رسیده است، گفت: پیش بینی می شود تا پایان سالجاری حجم صادرات برق ایران به 10 میلیارد کیلوات ساعت افزایش یابد.

نامجو همچنین در پاسخ به سوال دیگر مهر مبنی بر افزایش صادرات برق پس از تحریم صادرات گاز طبیعی ایران، تصریح کرد: تحریم انرژی ایران بی معنی است.

این عضو کابینه دولت دهم با اعلام اینکه در شرایط فعلی انرژی مزیت ایران است، بیان کرد: همه کشورهای جهان به ذخایر انرژی ایران وابستگی دارند و از راه های مختلف واردات حامل‌های مختلف انرژی از ایران را طلب می‌کنند.