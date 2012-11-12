مطالعه 150 زیرحوزه آبخیز در همدان انجام شد

محمد مهدی آرتیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون150 زیر حوزه آبخیز استان همدان مطالعه تفصیلی - اجرایی قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: تا پاسان سال گذشته 142 طرح مطالعاتی در حوزه های آبخیز استان همدان انجام شده بود.

وی با تاکید براینکه مقدمه هر کاری انجام مطالعات و تعیین اولویت ها است، عنوان کرد: از سال 71 تا کنون به صورت مدون مطالعات تفصیلی - اجرایی انجام شده که این موارد شامل 150طرح در حوزه آبخیز چهار سد اصلی کشور شامل سفید رود، کرخه، ساوه و گاوشان در استان همدان است.

آرتیمانی اضافه کرد: امسال نیز هشت حوزه آبخیز به مساحت 26هزار هکتار با اعتبار بیش از 152میلیارد تومان در حال مطالعه است.

وی اظهار داشت: پنج طرح استانی با مساحت 12هزار و800 هکتار شامل زاپن وسفیدخانی نهاوند، کیتوک کبودر آهنگ، ابرلاق تویسرکان و ملا بلاق رزن در دست مطالعه است.

آرتیمانی به انجام مطالعات سه طرح ملی با مساحت 12هزار و500 هکتار نیز اشاره کرد وگفت: این طرح ها شامل سیدآباد فامنین، دهلق ملایر و سرخاب کبودرآهنگ است.

رئیس اداره مطالعات وخدمات فنی معاونت آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان همدان با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی این طرح ها 30 درصد است، گفت: با رشد کمی مشاوران بومی، روند کمی وکیفی مطالعات در دهه اخیر بهبود یافته است.