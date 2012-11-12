3 هزار مسجد فعالیت روزانه خود را در فضای مجازی ثبت می کنند

حجت الاسلام حسین علی رحمتی در گفتگو با خبرنگارمهر اظهار کرد: هم اکنون هزار و 500 مسجد در سطح استان با همکاری موسسه تبیان و امور مساجد خراسان رضوی دارای فضای پرتال مساجد شدند.

وی تاکید کرد: این مساجد به منظور بهره گیری از استعدادهای جوانان در عرصه های فرهنگی و انعکاس فعالیتهای مساجد استان توسط موسسه تبیان به این فن آوری مجهز شدند.

حجت الاسلام رحمتی بیان کرد: بیش از 1500 مسجد می توانند به صورت روزانه فعالیت های فرهنگی خود را وارد فضای مجازی اختصاصی مسجد می کنند.

کارشناس امور مساجد تبلیغات اسلامی خراسان تصریح کرد: راه اندازی پرتال ملی مساجد باعث مضاعف شدن فعالیت های فرهنگی مساجد شده است.

حجت‌الاسلام رحمتی با اشاره به اهداف راه اندازی این سایت برای مساجد بیان کرد: تولید محتوای سالم فرهنگی توسط نیروهای مستقر در مساجد، اطلاع‌رسانی و شناساندن برنامه‌های مساجد به آحاد مردم و معرفی دستاوردها و فعالیت‌های مسجد از اهداف این پایگاه اطلاع رسانی است.