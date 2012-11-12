تصمیم برای مذاکره مستقیم با آمریکا تنها در اختیار رهبری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی وزیرامورخارجه کشورمان در حاشیه دومین همایش بین المللی حقوق بشر و فرهنگها در جمع خبرنگاران درباره آخرین خبرها از مذاکرات ایران و 1+5 گفت: آخرین خبرها مربوط به تماس تلفنی آقای جلیلی و خانم اشتون بوده است که قبلا نیز اعلام شده است.

وی افزود: قرار بوده تا انتهای آبان ماه تماس دیگری برقرار شود و راجع به زمان و مکان این جلسه به یک نتیجه و تصمیم واحدی برسند.

صالحی با اشاره به اینکه اکنون از آخرین خبرها در این باره که به نتیجه واحدی رسیده اند خبری ندارم بیان کرد امیدوارم این جلسه هر چه زودتر بر گزار شود و همانطور که قبلا نیز اعلام کردیم ایران هیچگاه از مذاکرات دوری نکرده که بخواهد بازگردد. آنها هستند که گاهی مذاکرات را به تعویق می اندازند ، متوقف می کنند یا آمادگی خود را اعلام می کنند. این مشکل آنهاست و ما هیچگاه نگفته ایم که مذاکره متوقف شود. ما آماده ایم مذاکرات ادامه پیدا کند تا به نتیجه برسد.

صالحی در پاسخ به سئوالی در این باره که معاون وزیرامورخارجه و نماینده روسیه در 1+ 5اعلام کرده که از گفتگوی مستقیم تهران و واشنگتن استقبال می کند گفت: گفتگوی مستقیم بین ایران و آمریکا در خصوص مسائل موضوعی قبلا هم بوده است و به طور مثال در بحث افغانستان و عراق شکل گرفته است.

وزیرامورخارجه افزود: اکنون نیز در خصوص پرونده هسته ای به صورت غیر مستقیم در چارچوب 1+5 گفتگو وجود دارد چرا که نماینده آمریکا آنجا حضور دارد.

وی با اشاره به اینکه گفتگوی موضوعی با گفتگوی کامل و دوجانبه سیاسی که دربرگیرنده همه مسائل سیاسی باشد فرق می کند بیان کرد: تصمیم گیری درباره گفتگوی جامع و کامل که بخواهد همه ابعاد را در بر بگیرد با مقام معظم رهبری است.

صالحی در این باره که برخی از رسانه ها اعلام کردند که آمریکا و انگلیس به دنبال ایجاد طرح پرواز ممنوع در سوریه هستند بیان کرد: ما با هر روشی که برخلاف نرم و کنوانسیونهای بین المللی باشد و شائبه دخالت در امور داخلی کشورها را داشته باشد مخالفت می کنیم ودر این باره نه فقط ما بلکه افکار عمومی جهان نیز مخالف هستند چرا که این شیوه منطق قدرت است و درست مثل اتفاقی است که در کشورهای دیگر افتاد و نتایج آن را دیدیم.

وی در مورد وقایع میانمار نیز ادامه داد: در مورد میانمار با وزیرامورخارجه این کشور یک بار در تهران به صورت حضوری و دو هفته پیش نیز بعد از اتفاقات تاسف برانگیز در میانمار ، تلفنی تماس گرفتیم و قرار شد در آینده نزدیک سفری به میانمار داشته باشیم.

صالحی با اشاره به اینکه در گفتگوی مستقیم با دولت میانمار هستیم بیان کرد: ما آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای کمک به مستضعفین کشور میانمار اعلام کرده ایم چرا که علاوه بر مسلمانان ، عده ای از بودائی ها نیز هستند که دولت میانمار می گوید فاقد امکانات روزمره زندگی هستند.

وی تصریح کرد: ما اعلام آمادگی کردیم که علاوه بر رسیدگی به وضعیت مسلمانان میانمار به وضعیت آن دست از بودائی ها که مسائل معیشتی دارند نیز کمک کنیم که با استقبال روبرو شده و در حال برنامه ریزی هستیم که هم ما و هم هلال احمر سفری به میانمار داشته باشند و انشاءالله در آینده نزدیک سفارت خود را در میانمار دایر خواهیم کرد.

وزیرامورخارجه کشورمان همچنین درباره نقض حقوق بشر در بحرین نیز گفت: جمهوری اسلامی ایران بر اساس درخواستی که مسئولین بحرین مطرح کرده بودند برای کمک به حل بحران بحرین اعلام آمادگی کرده بود. متاسفانه به نظر می رسد برخی ها در بحرین علاقه مند نیستند که بحران حل شود و ما امیدواریم دولت بحرین هر چه زودتر طی یک نشست همه جانبه این مسئله را حل کند.

صالحی افزود: ما هم آمادگی داریم که اگر خواسته شود کمک کنیم کما اینکه یک بار از ما خواسته شد اما مشکلاتی پیش آوردند. ما دلمان می خواهد موضوع بحرین هر چه زودتر حل شود چرا که حاکمیت و استقلال بحرین از نظر جمهوری اسلامی ایران محترم است . مردم بحرین خواسته ای دارند و امیدواریم مانند هر ملت دیگری دولت بحرین خواسته های آنها را مورد توجه قرار دهد.

وی همچنین در پاسخ به سئوال مهر درباره اقدمات جمهوری اسلامی ایران درباره سوریه و نشست با معارضین گفت: الان نمی توانم در این خصوص مطلبی بیان کنم و ظرف دو تا سه هفته آینده در این باره اطلاع رسانی خواهیم کرد.

وزیرامورخارجه کشورمان همچنین درباره سفر امروز خود به جیبوتی گفت: قرار است جلسه وزرای سازمان همکاری های اسلامی که هر ساله برگزار می شود امسال در جیبوتی برگزار شود.

صالحی درباره اظهارات آمانو در بغداد درباره پارچین بیان کرد: اینکه بگویند می توانند آثار آلودگی را پاکسازی کنند از نظر فنی وارد نیست چرا که آثار آلودگی هسته ای را نمی توان پاک کرد و این موضوع تنها می تواند مورد استفاده قرار گیرد تا افکار عمومی را به سمت غیر صحیح سوق دهد.

وی تاکید کرد: امیدواریم با قدم مثبتی که ایران در جهت حل این مسئله برداشته و نماینده ایران در آژانس بین المللی نشستی را با کارشناسان آژانس داشته است چارچوب همکاری در ارتباط با موضوع پارچین مشخص شود.