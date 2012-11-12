به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام علی اکبر شعبانی فرد به مناسبت فرا رسیدن بیستمین دوره هفته کتاب استان آمده است:

کتابت اولین و مهمترین ابزار ارتباطی و وسیله ای جهت تبادل اطلاعات با یکدیگر و انتقال فرهنگ به دیگر جوامع محسوب می شود. عصر حاضر عصر دانش و پیشرفت های علمی است و در این میان کتاب همچنان به عنوان یک رسانه پایا و ماندگار همواره عاملی مهم در جهت حفظ پویایی جوامع بشری بوده و نقش آن در توسعه فرهنگی امری پذیرفته شده و اجتناب ناپذیر است. فلذا هیچ ذخیره و میراثی را سودمندتر از کتاب نمی توان برشمرد.



وی در این پیام تاکید کرد: فرهنگ پر افتخار ایران نشأت گرفته از آموزه های حیات بخش اسلام با پیشینه غنی و میراث ماندگاری چون کتابخانه های بزرگ و مملو از کتب نفیس و گرانبها، دوران پرشکوهی را در پرونده خود به ثبت رسانده و این اقتدار و شکوه در سایه تلاش دست اندرکاران حوزه فرهنگ و راهبری خردمندانه رهبران با درایت جامعه در اعصار مختلف محقق گردیده است. آنچنانکه مقام معظم رهبری با درایت عالمانه خود، صیانت از این تمدن بزرگ و احیا عزت و مجد گذشته را رسالت نویسندگان و دست اندرکاران عرصه فرهنگ می دانند.



در شرایط امروز که استعمار جدید، فرهنگ، مذهب و قومیت ها را مورد تهاجم قرار داده است، بیش از هر زمان دیگر باید در مجموعه امواج پر رنگ و لعاب این تهاجم، فضایی ایجاد نمود تا در آن فرصت اندیشیدن و تأمل و تفکر برای مردم بوجود بیاید و یکی از راههای این مهم "توسعه فرهنگ کتاب و کتاب خوانی" است .

در این راستا نیز ایجاد و تقویت روحیه مطالعه، توجه دادن افراد به نقش مطالعه در پاسخگویی به نیازهای متنوع آنها، توجه به وضعیت کتابخانه های مدارس و دانشگاه ها از نظر میانگین کتب موجود در آنها، فضاهای کتابخانه ای، تامین کتابدار مورد نیاز، فراهم ساختن امکان ارتباط با اینترنت، توسعه کتابخانه های مجازی در سطح مناطق مختلف، اتخاذ تدابیری بمنظور تشویق هر چه بیشتر افراد به مطالعه و کتابخوانی، فراهم ساختن زمینه مناسب برای استفاده دانش آموزان، دانشجویان و سایر اقشار کم درآمد از یارانه کتاب، توجه به استفاده از ظرفیت های موجود در اتوبوسهای شهری و بین شهری، پارکها و اماکن تفریحی، مطب پزشکان، درمانگاهها، بیمارستانها، هتل ها و ... می تواند برای ترویج فرهنگ مطالعه و جذب افراد به سمت مطالعه راهگشا باشد.



برهمین اساس لازم می دانم فرا رسیدن روز "کتاب و کتابخوانی" و "هفته کتاب" را به عموم مردم شریف و فرهیخته استان، بویژه کتابداران، ناشران، کتابفروشان و فعالین عرصه کتاب و کتابخوانی صمیمانه تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال توفیق روزافزون ایشان را در مسیر تداوم خدمت رسانی به جامعه اسلامی و تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه استان در حوزه فرهنگ مسئلت نمایم.