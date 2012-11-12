ارائه تسهیلات به 1650 واحد اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر، فخراله مولایی با اشاره به اینکه بیش از 80 درصد از قراردادهای طرح نوسازی و تجدید ساختار صنایع در قالب بهره‌وری، توسعه شبکه‌ها و گروههای صنعتی و اثرات ناشی از قانون هدفمندی یارانه ها منقعد می‌شود، گفت: رقابت پذیری صنایع و بنگاههای اقتصادی مستقر در شهرکهای صنعتی و استفاده بهینه از منابع محدود موجود باعث شد تا طرح کمک به نوسازی و تجدید ساختار صنایع در دستور کار قرار بگیرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: برای اولین بار در سال 1390 جهت ارتقاء نقش شرکت شهرکهای صنعتی سراسر کشور کلیه مسؤولیتهای این طرح به استانها تفویض اختیار شد.

وی تصریح کرد: پیش از این بودجه طرح نوسازی و تجدید ساختار صنایع در اختیارسایر استانها قرار نمی گرفت اما از سال گذشته بودجه طرح طوری تنظیم شد که همه شرکتهای استانی از آن بهره‌مند شوند.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران با بیان اینکه پرداخت یارانه ها متناسب با توسعه یافتگی استانها در نظر گرفته شده است، گفت: سازمان تمام توان خود را برای بهبود شرایط اقتصادی از جمله حمایت از تولید ملی و افزایش اشتغال به کار گرفته است.

مولایی ادامه داد: ضروری است در وضعیت اقتصاد مقاومتی از سرمایه‌گذاران داخلی حمایت کرده و تسهیلات لازم را برای تولید ملی فراهم و از ورود کالاهای وارداتی جلوگیری شود.

وی بررسی روزانه وضعیت واحدهای تولیدی در شهرکهای صنعتی را درهمین راستا عنوان کرد و گفت: انجام مراجعات دوره‌ای به واحدهای صنعتی و پیگیری وضعیت آنها یکی از ارزشمندترین شیوه‌های مطالعه شرایط حاکم بر فضای فعالیتهای اقتصادی است.

معاون وزیر صنعت ، معدن وتجارت افزود: با رصد واحدهای تولیدی مستقردرشهرکها ونواحی صنعتی عوامل موفقیت بنگاه های فعال با دو ویژگی صادراتی و سودده بودن شناسایی ونتایج بدست آمده به سایر واحدهای تولیدی منتقل می شود.

مولایی با بیان اینکه در سطح کشور 911 شهرک صنعتی مصوب با اشتغالزایی 599هزار نفر وجود دارد، اظهار داشت: با بررسی وضعیت 28 هزار واحد صنعتی مستقردرشهرکها، وضعیت تولید به صورت مستمر رصد شده و هرگونه مشکلی از طریق این سیستم به مراجع بالاتر اطلاع رسانی می شود.