کاهش دما در گیلان ادامه دارد/ بارش برف در مناطق کوهستانی

سحر صالح در گفتگو با خبرنگار مهر، از بارش برف در ارتفاعات بالا دست گیلان خبر داد و افزود: بارش باران که از دیروز در استان شروع شده همچنان ادامه دارد.

وی اظهار داشت: در 24 ساعت گذشته بیشترین بارش در آستارا با 80 میلیمتر و همچنین در رشت، انزلی و تالش 41 میلیمتر به ثبت رسیده است.

کارشناس هواشناسی گیلان گفت: کاهش دما در استان سه تا پنج درجه بوده که این روند تا فردا ادامه خواهد داشت.

وی تاکید کرد: سامانه بارش زا و سردی که از دیروز استان را تحت تاثیر قرارداده موجب بارندگی، کاهش دما، ورزش باد و مواج شدن دریا شده است.