میانمار به اقلیت مسلمان تابعیت دهد/ کارمندان سازمان ملل را آزاد کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی خبر آسیا، "ناوی پیلای" که در جمع خبرنگارن گفتگو می کرد با تأکید بر لزوم تغییر قانون شهروندی میانمار گفت: این تغییر باید به اعطای شهروندی به مسلمانان ساکن در این کشور منتج شود تا این اقلیت از حقوق مساوی و عادلانه برخوردار باشند.

وی همچنین از دیدار و گفتگوی خود با معاون وزیر خارجه میانمار خبرداد و افزود: از "تانت کیاو" خواستم که میانمار هرچه سریعتر کارمندان محلی آژانس پناهندگان سازمان ملل را که بیش از 5 ماه است در بازداشت به سر می برند ، آزاد کند.

رییس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به تبعیض علیه اقلیت مسلمان میانمار ، گفت: این رفتارهای با روند اصلاحات میانمار ناسازگار است.

ایالت راخین در میانمار که دارای اکثریت بودایی می باشد محل زندگی 800 هزار مسلمان است که از طرف سازمان ملل به عنوان اقلیتی که مورد بیشترین آزار و اذیت قرار می گیرند ، محسوب می شوند.

به دنبال درگیری های فرقه ای میان مسلمانان و بودائیان ، این ایالت شاهد برخورد های خشونت آمیز و کشتار مسلمانان از سوی بوداییان و سکوت دولت مرکزی میانمار در این خصوص بود.



