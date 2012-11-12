۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۳۶

برگزاری همایش خواجه نصیرالدین طوسی در گرگان

گرگان - خبرگزاری مهر: همایش خواجه نصیر الدین طوسی به مناسبت بزرگداشت این حکیم و عارف پیش از ظهر دوشنبه در گرگان آغاز شد.

مدیر فرهنگی دانشگاه گلستان پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه برگزاری این همایش در دانشگاه علوم کشاورزی گرگان در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: این همایش به مناسبت بزرگداشت خواجه نصیر طوسی و تجلیل از فعالیت های علمی، فرهنگی و عمرانی وی برگزار شد.

عبدالرضا شریفی افزود: همایش در دو مرحله مقدماتی در استانها و کشوری  بصورت مشترک بین دانشگاه منابع طبیعی و جهاد دانشگاهی در حال برگزاری است.

شریفی ادامه داد: خانم دکتر خواجه نبی و دکتر شادمهری که از اعضای هیئت علمی دانشگاه منابع طبیعی هستند در این همایش به ارائه مقاله و برگزاری کارگاه آموزشی می پردازند.

وی تصریح کرد: 40 نفر از برگزیدگان کارگاه برای رصد شبانه و 3 شرکت کننده برای رصد کشوری به رصد خانه مراغه انتخاب و اعزام می شوند.

شریفی یادآور شد: نفرات برتر از بین پاسخ دهندگان به سوالات مطرح شده در همایش انتخاب می شوند، 170 نفر از دانشجویان و اساتید این دانشگاه در این همایش شرکت کرده اند که گواهینامه نیز دریافت خواهند کرد.

وی تاکید کرد: نفرات برتر به همایش کشوری در تهران اعزام خواهند شد.

