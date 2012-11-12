محتوا بخشی به برنامه هیئت های مذهبی ضرورت اجتناب ناپذیر است

حجت الاسلام نعمت الله سرلکیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هیئت های مذهبی از موثرترین اقشار جامعه محسوب می شوند که درترویج فرهنگ دینی و تبیین سیره و زندگانی پاک اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام اثرگذارند.

وی اظهارداشت: توجه به چرایی قیام سالار شهیدان امام حسین (ع) و تاکید بر رعایت ارزشهای اسلامی و پرهیز از هر آنچه که با مشی و مرام عزاداری منافات دارد از مهمترین برنامه های هیئت مذهبی است.

حجت الاسلام سرلکیان با اشاره به فعالیت های آموزشی انجام شده برای محتوابخشی عمیق تر به آیین های سوگواری دهه اول ماه محرم افزود: توزیع متون آموزشی، استفاده از مبلغان دینی و تامین لوح فشرده را از جمله فعالیت های فرهنگی برای تقویت بنیه معنوی هیئت های عزاداری استان به شمار می آید.

وی همچنین، توجه به امر به معروف و نهی از منکر، اقامه نماز اول وقت، پرداخت زکات و اجرای احکام اسلامی را در کنار دشمن شناسی، ظلم ستیزی عزاداران حسینی از جمله خصوصیتهای بارز هیئت های مذهبی درفضای ارزشی و معنوی کشورمان برشمرد.