به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یدالله تقوی نیا پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با سه خانواده شهید سمنان ضمن اشاره به این که شهدا برای ترویج ارزش ها و دفاع از سرزمین اسلامی جنگیدند، افزود: تکریم شهدا در جامعه، فرهنگ سازی ایثار و شهادت است.

وی خاطر نشان کرد: زنده نگهداشتن یاد و نام شهید، الگو گیری از سیره زندگی و شخصیت شهدا، از وظائف جامعه نسبت به آنان است.

تقوی نیا تصریح کرد: خانواده شهدا با وجود علاقه فراوان و تحمل زحمات زیاد برای تربیت فرزندان خود، آن ها را تقدیم خدا کرده اند، بنابر این باید مورد تکریم بیشتری قرار گیرند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان با اشاره به این که والدین، بخصوص مادر، به طور ذاتی علاقه ای وافر به فرزند خود دارند و برای حفظ و مراقبت از فرزندش حاضر است همه چیز خود را فدای او کنند ابراز داشت: همین مادر وقتی دشمن به خاک کشور حمله کرد با زیر پا گذاشتن عشق و محبت، فرزند یا فرزندان خود را تقدیم اسلام و انقلاب کرد.

تقوی نیا همچنین با اشاره به اینکه باید با تمام وجود دِین خود را به شهدا ادا کنیم تصریح نمود: زنده نگهداشتن یاد و نام شهید، الگوسازی از سیره زندگی و شخصیت شهید، یکی از وظایف جامعه نسبت به شهید است.

گفتنی است: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان به همراه صالحی زاده رئیس کانون بازنشستگان استان، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و جمعی دیگر از مسئولان دستگاه های اداری این شهرستان با حضور در منازل شهیدان اسماعیل کاشفی، خلیل الله بهرامی و علی اصغر مطلبی با خانواده ایشان دیدار کردند.