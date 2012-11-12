۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۳۷

مرکز سنجش اعلام کرد:

اعلام مهلت ثبت نام در آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور

اعلام مهلت ثبت نام در آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور

مهلت ارسال مدارک و ثبت نام در بیست و یکمین دوره­ آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور آغاز شد و داوطلبان تا 25 آبان فرصت دارند مدارک خود را ارسال کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین دوره­ آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور 9 آذر ماه سال جاری در دانشگاه­ علوم پزشکی تهران برگزار می شود.

افراد واجد شرایط شرکت در آزمون تا پایان وقت اداری روز 25 آبان فرصت دارند با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی نسبت به ارسال مدارک خود که قبلاً اسکن کرده­ اند، اقدام کنند.

داوطلبان باید ابتدا در "مرکز خدمات آموزشی" وزارت بهداشت نسبت به تشکیل پرونده اقدام کرده باشند و فقط افرادی که توسط مرکز خدمات آموزشی به دبیرخانه­ شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی معرفی شده باشند، واجد شرایط ثبت نام اینترنتی در آزمون جایابی هستند.

کارت شرکت در آزمون روز چهارشنبه 8 آذر از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی در اختیار داوطلبان قرار گرفته و هر داوطلب موظف به پرینت کارت خود است. حضور در جلسه­ آزمون بدون همراه داشتن کارت ورود به جلسه، کارت ملی و فیش بانکی امکانپذیر نخواهد بود.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها