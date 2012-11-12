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۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۵۰

حسینی تاکید کرد:

رتبه بندی 145 مبلغه استان مرکزی/پیشگیری از رواج خرافات در جلسات مذهبی

رتبه بندی 145 مبلغه استان مرکزی/پیشگیری از رواج خرافات در جلسات مذهبی

اراک –خبرگزاری مهر: کارشناس فرهنگی امور بانوان تبلیغات اسلامی استان مرکزی از رتبه بندی 145 مبلغه خبر داد و گفت: اجرای این طرح با هدف پیشگیری از رواج خرافات در جلسات مذهبی در استان انجام می شود.

مریم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مبلغات حوزوی و سنتی تحت پوشش تبلیغات اسلامی استان مرکزی با برگزاری آزمون های شفاهی و کتبی رتبه بندی می شوند.

وی ادامه داد: این مبلغات در دو گروه حوزوی و سنتی طبقه بندی می شوند و رتبه مبلغان سنتی در زمینه های احکام دینی، مداحی و فن سخنرانی از طریق آزمون های کتبی و شفاهی تعیین می شود.

حسینی خاطرنشان کرد:  برگزاری نشست های دینی با حضور خواهران مبلغ برای پیشگیری از آسیب های اعتقادی مهم و اثرگذار است.

وی افزود: ساماندهی بانوان مبلغ درجلسات مذهبی و محافل دینی با همکاری (کمیته هیئت های مذهبی بانوان) سازمان تبلیغات اسلامی  از دیگر فعالیت های تبلیغات اسلامی به شمار می رود.

کد مطلب 1741677

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