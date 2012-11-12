رتبه بندی 145 مبلغه استان مرکزی/پیشگیری از رواج خرافات در جلسات مذهبی

مریم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مبلغات حوزوی و سنتی تحت پوشش تبلیغات اسلامی استان مرکزی با برگزاری آزمون های شفاهی و کتبی رتبه بندی می شوند.

وی ادامه داد: این مبلغات در دو گروه حوزوی و سنتی طبقه بندی می شوند و رتبه مبلغان سنتی در زمینه های احکام دینی، مداحی و فن سخنرانی از طریق آزمون های کتبی و شفاهی تعیین می شود.

حسینی خاطرنشان کرد: برگزاری نشست های دینی با حضور خواهران مبلغ برای پیشگیری از آسیب های اعتقادی مهم و اثرگذار است.

وی افزود: ساماندهی بانوان مبلغ درجلسات مذهبی و محافل دینی با همکاری (کمیته هیئت های مذهبی بانوان) سازمان تبلیغات اسلامی از دیگر فعالیت های تبلیغات اسلامی به شمار می رود.