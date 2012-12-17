به گزارش خبرنگار مهر، سایت فدراسیون بین‌المللی تاریخ و آمار فوتبال (IFFHS) در پایان روز شانزدهم از مرحله سوم انتخاب محبوب‌ترین بازیکن سال 2012 جهان، اسامی نفرات برتر این رای گیری و آرای تمامی بازیکنان حاضر در این انتخابات را اعلام کرد که مهدی مهدوی‌کیا با اختلاف حدود 25 هزار رای، تا به امروز محبوب‌ترین بازیکن آسیاست.

در این رده‌بندی مهدی مهدوی‌کیا با 45073 رای بدست آورده و یاسر القحطانی با 29975 رای با پشت سر گذاشتن رحمتی به رده دوم صعود کرد. سیدمهدی رحمتی با 21794 رای به رده سوم سقوط کرد.

البته در بین بازیکنان حاضر در این رای‌گیری، مهدی مهدوی‌کیا در صدر محبوبترین‌ بازیکن سال 2012 جهان قرار دارد و خوآن آرانگو ونزوئلایی و یاسر القحطانی عربستانی در رده‌های دوم و سوم این رده‌بندی ایستاده‌اند.

مرحله سوم و نهایی این رای‌گیری روز سوم ژانویه(پنجشنبه چهاردهم دی‌) به پایان می‌رسد تا در نهایت محبوب‌ترین بازیکن سال 2012 انتخاب شود.

اسامی نفرات منتخب قاره‌های مختلف جهان تا بدین لحظه به شرح زیر است:

قاره آسیا:

1- مهدی مهدوی‌کیا از پرسپولیس (ایران) با 45073 رای

3- یاسر القحطانی از العین (عربستان) با 29975 رای

3- سیدمهدی رحمتی از استقلال (ایران) با 21794 رای

4- محمد نور از الاتحاد (عربستان) با 18066 رای

5- احمد یاسین از اوربرو اس‌کا (عراق) با 6566 رای

قاره آمریکای جنوبی:

1- خوآن آرانگو از مونشن‌گلادباخ آلمان(ونزوئلا) با 43679 رای

2- جاناتان فابرو از سرو پورتنو (پاراگوئه‌) با 7325 رای

3- خوزه پائولو گوئه‌ررو از کورنتیانس برزیل (پرو) با 2983 رای

4- لیونل مسی از بارسلونا اسپانیا (آرژانتین) با 2946 رای

5- جفرسون فارفان از شالکه آلمان (پرو) با 1552 رای

6- رادمال فالکائو گارسیا از آتلتیکو مادرید اسپانیا (کلمبیا) با 509 رای

7- لئویس والنسیا از منچستریونایتد انگلستان (اکوادور) با 92 رای

8- جیمز دیوید رودرویگوئز از پورتو پرتغال (کلمبیا) با 92 رای

قاره اروپا:

1- هنریخ میختاریان از شاختار دونتسک اوکراین (ارمنستان) با 29313 رای

2- میروسلاو کلوزه از لاتزیو ایتالیا (آلمان) با 7608 رای

3- یوهن کونوپلیانکا از دنیپرو اوکراین (اوکراین) با 6673 رای

4- کریستیانو رونالدو از رئال مادرید اسپانیا (پرتغال) با 5053 رای

5- ادین ژکو از منچسترسیتی انگلستان (بوسنی) با 4464 رای

6- برانیسلاو ایوانکویچ از چلسی انگلستان (صربستان) با 3655 رای

7- فرانچسکو توتوی از رم ایتالیا (ایتالیا) با 3497 رای

8- لوریک کانا از لاتزیو ایتالیا (آلبانی) با 696 رای

قاره‌ آمریکای شمالی و مرکزی:

1- رودولفو آنتونیو زلایا آلیانزا السالوادور (السالوادور با 235 رای

2- خوزه کورونا از کروز آزول مکزیک (مکزیک) با 84 رای

3- راجر اسپینوزا از اسپورتینگ کانزاس هندوراس (هندوراس) با 62 رای

4- برایان خافت رویز از فولهام انگلستان (کاستاریکا) با 32 رای

5- مارکو ژونافی فابیان از گوآدالاخارا مکزیک (مکزیک) با 25 رای

قاره آفریقا:

1- ندیر لامیاقری از ویداد مراکش (مراکش) با 14043 رای

2- یوسف امساکنی از اسپرانسه تونس (تونس) با 8227 رای

3- محمد ابوتریکا الاهلی مصر (مصر) با 7806 رای

4- صوفیانه فغولی از والنسیا اسپانیا (الجزایر با 2836 رای

5- عبدالمومن جابو از کلاپ آفریکن تونس (الجزایر) با 1034 رای

قاره اقیانوسیه:

1- تیم کاهیل از نیویورک ردبولز آمریکا (استرالیا) با 56 رای

علاقمندان به فوتبال در کشورمان می‌توانند در زمان باقیمانده، با ورود به سایت فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال(IFFHS) به نفرات محبوب خود رای دهند.