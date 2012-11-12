هفت میلیارد تومان هزینه درمان بیماران خاص مازندران پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خورشیدی صبح دوشنبه در جلسه هم اندیشی بیماریهای خاص استان، از رشد 25 درصدی خدمات تامین اجتماعی استان به بیماران خاص خبر داد.



وی افزود: در سال گذشته، چهار هزار و 423 بیمار خاص از خدمات بیمه ای این سازمان استفاده کردند که این تعداد در سالجاری به پنج هزار و 521 نفر افزایش یافته است.



مدیر درمان تامین اجتماعی مازندران یادآور شد: سالانه به طور میانگین، پنج میلیون تومان به ازای هر نفر هزینه دارویی و پرداختی این مدیریت، به بیماران خاص استان است.



خورشیدی افزود: هیچگونه تفاوت پرداختی دارو نباید بین ما و سازمان بیمه سلامت وجود داشته باشد چرا که قانونگذار برای هر دو نهاد به یک اندازه دیده است.



این مقام مسئول ادامه داد: در بحث داروخانه ها، اگر داروخانه ای باشد داروهای بیماران خاص را بدهد حاضر هستیم پرداختی خود را به روز کنیم تا گردش مالی آنان به گونه ای باشد تا داروی بیماران تهیه شود.



خورشیدی، از راه اندازی بخش دیالیز در نکا خبر داد و گفت: این بخش با سه تخت و دو شیفت فعالیت می کند



وی گفت: هزینه یک دستگاه دیالیز، 90 میلیون تومان است.