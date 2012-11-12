۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۰۴

یزد در مسابقات دانشجویی کانوبتنی کشور سوم شد

یزد - خبرگزاری مهر: تیم بتن دانشگاه آزاد اسلامی یزد مقام سوم دومین دوره مسابقات دانشجویی کانوی بتنی را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم بتن دانشگاه آزاد اسلامی یزد با حضور در دومین دوره مسابقات دانشجویی کانو بتنی کشور موفق به کسب مقام سومی این دوره از مسابقات شد و پرچم شایستگی و توان علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد را بار دیگر در عرصه ملی به اهتزاز در آمد.

محمدعلی دشتی، استاد راهنما و سرپرست تیم اعزامی واحد یزد ضمن ابراز خرسندی از مقام کسب شده توسط تیم بتن واحد یزد گفت: 13 تیم مجوز ساخت قایق بتنی و شرکت در این دوره از مسابقات جهت تبادل اطلاعات، داشته ها و دستاوردهای خود در زمینه کانوی بتنی را اخذ کردند و مسابقات در چهار مرحله و در سه روز متوالی برگزار شد که روز اول مسابقات تست شناوری کانوها و آموزش پاروزنی، روز دوم ارائه شفاهی دفترچه فنی و مهندسی کانوی بتنی و روز سوم برگزاری مسابقات کانوی بتنی در مرکز تحقیقات بتن متب و دریاچه آزادی فدراسیون قایقرانی انجام شد.

دشتی در ادامه به تشریح کانوهای شرکت کننده در این دوره از مسابقات پرداخت و گفت: کانوهای بتنی شرکت داده شده در دومین دوره مسابقات دانشجویی کانو بتنی کشور به طول شش متر، ارتفاع 40 سانتیمتر و دارای وزن حدود 130 کیلوگرم بوده و مسابقات به صورت پاروزنی در مسافت 200 متر در دریاچه مجموعه ورزشی آزادی انجام شد.

سرپرست تیم بتن واحد یزد گفت: کلیه مراحل ساخت قالب، ساخت بتن، عمل آوری بتن و نگهداری قایق بتنی برای شرکت در این دوره از مسابقات در دانشگاه آزاد اسلامی یزد صورت گرفت و اعضای تیم برای ساخت قاب بتنی (کانو) حدود شش ماه وقت صرف کردند.

