ارزشیابی کتابهای جدیدالتالیف تا 15 اسفند/ آموزش رایانه به دانش آموزان ابتدایی

به گزارش خبرنگار مهر، محی الدین بهرام محمدیان صبح دوشنبه در مراسم تجلیل از پدیدآورندگان مواد و رسانه های آموزشی گفت: کار ارزشیابی کتابهای جدید التالیف به صورت مشاهده علمی و همچنین مصاحبه با دانش آموزان تا 15 اسفند انجام شده و در صورت وجود ایراد و مشکلی این موارد در کتابهای سال آینده اصلاح می شود.

وی با بیان اینکه مفتخریم کار و فناوری را بر اساس برنامه درسی ملی و مقطع ابتدایی ایجاد کرده ایم ادامه داد: دستهای کودکان و دانش آموزان مقطع ابتدایی نیز باید ورزیده شود و به همین دلیل کتاب کار و فناوری برای دانش آموزان ششم ابتدایی تالیف و چاپ شد. همچنین آموزش رایانه که پیش از این در مقطع متوسطه بود هم اکنون به پایه ابتدایی آمده و دانش آموزان کار با رایانه را از سالهای ابتدایی تحصیل فرا می گیرند.

محمدیان با بیان اینکه با تلاش شبانه روزی مولفان و نظرات اساتید دانشگاه فرهنگیان، کتابهای ششم ابتدایی تالیف شد تصریح کرد: کار برای به موقع رساندن کتابها به دست دانش آموزان در طول یک سال گذشته بسیار سخت و فشرده بود و باید نظارت های لازم مرحله به مرحله از حروفچینی گرفته تا تصویرگری و انتخاب عکس با دقت لازم انجام می شد. گاه لازم بود برای انتخاب 300 عکس مثلا برای کتاب علوم هزار فریم عکس گرفته شود.

به گفته رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش یکی دیگر از مشکلات ما در حوزه تولید سی دی های آموزشی بود و بسیاری از تولید کنندگان حاضر با همکاری با ما نبودند و ترجیح می دادند سی دی های قهوه تلخ و یا سریال قلب یخی را در حجم گسترده منتشر کنند و باید ضرورت انتشار این سی دی ها را به آنها گوشزد می کردیم.

محمدیان با اشاره به این موضوع که در کنار سختی های تعریف کتب باید به گروههای که نمی خواستند این کار به سرانجام برسد اظهار داشت: آموزش 5 هزار معلم آن هم در ماه رمضان از دیگر سختی های کار بود که خوشبختانه تمامی این دوره ها به خوبی سپری شد. از سوی دیگر همزمان با چاپ کتابها باید آنها را روی سایت قرار می دادیم که این خود دو پیامد برای ما داشت.

وی گفت: از یک سو معلمان می بایست نسخه الکترونیکی محتوای کتابهای جدید التالیف را از روی سایت مورد مطالعه قرار می دهند اما از سوی دیگر گروهی از کتاب سازها این اطلاعات را پرینت گرفته و فورا حل المسائل آن را چاپ می کردند.

محمدیان توضیح داد: پرونده این گروه از ناشران که دست به فعالیتهای غیر حرفه ای و غیر اخلاقی می زنند در سازمان پژوهش و برنامه ریزی باز است و با همه کسانی که بخواهند در روال یادگیری دانش آموز اخلال ایجاد کنند برخورد می کنیم اما هر ناشر کمک درسی که قواعد و برنامه درسی ملی را در کتابهایش رعایت کند مورد حمایت ما است.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش با اشاره به تغییر کتابهای سوم ابتدایی و اول راهنمایی برای سال آینده توضیح داد برنامه تغییرات محتوای این کتابها آماده شده است و در درس آداب و مهارت زندگی به تکالیف و وظایف دانش آموزان دختر و پسر به صورت جداگانه توجه می شود. در درس مطالعات اجتماعی نیز در صددیم که به بحث هویت توجه خاصی داشته باشیم.

وی در پایان خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفت: تمامی برنامه های تحول بنیادین نیازمند اعتبار ویژه است و نباید در بحث اختصاص بودجه تعلل ایجاد شود.