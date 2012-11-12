۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۱۷

24 آبان ماه/

اجلاس سراسری جنبش‌های دانشجویی دانشگاه آزاد در مشهد برگزار می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: نخستین اجلاس سراسری جنبش‌های دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور با حضور دانشجویان فعال در تشکلهای دانشجویی در مشهد برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این اجلاس با شعار "وحدت ملی و نشاط اسلامی در سایه ولایت" از 24 تا 26 آبان ماه سال جاری با حضور فعالان تشکلهای دانشجویی و با برگزاری کارگاههای آموزشی به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی،  فرهاد دانشجو در مراسم افتتاحیه سخنرانی و در جلسه ای غیر رسمی دیدار صمیمی با دانشجویان خواهد داشت.

این خبر حاکی از آن است، امام جمعه مشهد، آیت الله علم ‌الهدی و نماینده ولی فقیه، حجت‌ الاسلام محمدیان در دانشگاه و همچنین رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حجت‌ الاسلام پورمحمدی در این اجلاس سراسری سخنرانی می کنند.

گفتنی است، مراسم افتتاحیه نخستین اجلاس سراسری جنبش های دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور چهارشنبه 24 آبان ماه در سالن همایش‌های دانشگاه علوم رضوی برگزار خواهد شد.

