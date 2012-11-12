برخورد دوگانه آمریکا باحقوق بشردرسوریه و بحرین/جنگ افروزی برای سلطه

به گزارش خبرگزاری مهر، "روس مئورانت" در مقاله ای در پایگاه خبری نیوزیلندی Truth افزود: آمریکا به دلیل اینکه کشورهای حوزه خلیج فارس مانند بحرین و قطر که با نظام پادشاهی نمونه کاملی از نقض حقوق بشر هستند را پایگاه متحد خود می داند چشم بر عدم رعایت حقوق بشر در این کشورها بسته است.

این تحلیلگر جنگ افروزی های آمریکا را تنها به دلیل تداوم سلطه بر نقاط کلیدی جهان دانست و افزود: آمریکا در تمام جنگ هایش آغازگر جنگ بوده و در بسیاری از موارد مانند حمله به عراق در سال 2002 جنگ را با بهانه هایی نادرست آغاز کرده است.

وی به اقدامات مداخله جویانه آمریکا در امور داخلی سوریه اشاره کرد و گفت: پس از افزایش قدرت شیعیان در عراق در کنار شیعیان در ایران، آمریکا قصد دارد با سرنگونی دولت بشار اسد در سوریه از توسعه قدرت شیعیان جلوگیری کند.

روس مئورانت در پایان با اشاره به کارنامه منفی آمریکا در ویتنام، افغانستان، عراق گفت: جهانیان پس از سال ها جنگ افروز ی های آمریکا تنها یک خواسته داند و آن این است که "یانکی به خانه ات برگرد".