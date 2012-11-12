  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۲۲

یک تحلیلگر آمریکایی :

برخورد دوگانه آمریکا باحقوق بشردرسوریه و بحرین/جنگ افروزی برای سلطه

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: یک تحلیلگر برجسته آمریکایی با اشاره به دخالت های گزینشی ایالات متحده در کشورهای مختلف، برخورد آمریکا با مقوله حقوق بشر در کشورهای مختلف از جمله سوریه و بحرین را متفاوت دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، "روس مئورانت" در مقاله ای در پایگاه خبری نیوزیلندی Truth افزود: آمریکا به دلیل اینکه کشورهای حوزه خلیج فارس مانند بحرین و قطر که با نظام پادشاهی نمونه کاملی از نقض حقوق بشر هستند را پایگاه متحد خود می داند چشم بر عدم رعایت حقوق بشر در این کشورها بسته است.

این تحلیلگر جنگ افروزی های آمریکا را تنها به دلیل تداوم سلطه بر نقاط کلیدی جهان دانست و افزود: آمریکا در تمام جنگ هایش آغازگر جنگ بوده و در بسیاری از موارد مانند حمله به عراق در سال 2002 جنگ را با بهانه هایی نادرست آغاز کرده است.

وی به اقدامات مداخله جویانه آمریکا در امور داخلی سوریه اشاره کرد و گفت: پس از افزایش قدرت شیعیان در عراق در کنار شیعیان در ایران، آمریکا قصد دارد با سرنگونی دولت بشار اسد در سوریه از توسعه قدرت شیعیان جلوگیری کند.

روس مئورانت در پایان با اشاره به کارنامه منفی آمریکا در ویتنام، افغانستان، عراق گفت: جهانیان پس از سال ها جنگ افروز ی های آمریکا تنها یک خواسته داند و آن این است که "یانکی به خانه ات برگرد".

کد مطلب 1741686

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها