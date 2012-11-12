پرداخت 2.1 میلیارد تومان هزینه بیماران خاص توسط بیمه سلامت مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی صالح طبری صبح دوشنبه در جلسه هم اندیشی بیماریهای خاص استان اظهار داشت: با تجمیع همه بیمه ها در سازمان سلامت و یکسان شدن هزینه ها، دغدغه های بیماران رفع خواهد شد.



وی افزود: هر داروخانه ای که داروهای بیماران خاص را ارائه می کند، سازمان بیمه گر در پایان هر ماه هزینه آنان را پرداخت تا در ارائه خدمات به این بیماران مشکلی وجود نداشته باشد.



صالح طبری، خواستار همکاری در بین سازمانهای بیمه گر برای برطرف کردن مشکلات و هزینه های بیماران خاص در استان شد.



وی با بیان اینکه بیماران سرطانی جز بیماران خاص هستند، اظهار داشت: بیماران ام اس، پیوند کلیه، تالاسمی، دیالیزی و هموفیلی از جمله بیماران خاص محسوب می شوند.



این مقام مسئول با اشاره به اینکه سال گذشته، دو میلیارد و 190 میلیون تومان هزینه به بیماران خاص پرداخت کردیم یادآور شد: این رقم نسبت به سال 89 حدود 25 درصد رشد داشته و پیش بینی می شود امسال این رقم افزایش یابد.



وی بیان داشت: به عنوان متولیان بیمه سلامت و تامین اجتماعی در خدمات رسانی به بیماران خاصی کوتاهی نخواهیم کرد و وظیفه داریم به این بیماران خدمت ارائه کنیم.