۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۳۲

دمای گلستان هفت درجه سردتر شد

گرگان - خبرگزاری مهر: دمای هوای استان گلستان بر اثر نفوذ سامانه بارشی در روز دوشنبه هفت درجه سانتیگراد کاهش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس نقشه های هواشناسی، سامانه بارشی از روز یکشنبه به گلستان نفوذ کرد و هوای مناطق مختلف استان را تحت تاثیر قرار داد.

ناپداری جو تا روز چهارشنبه در گلستان ادامه دارد و بر این اساس هوای استان همراه با بارش باران، رعد و برق و وزش باد پیش بینی شده است.

همچنین دمای هوا روز دوشنبه نسبت به روز قبل هفت تا هشت درجه سردتر شده که دمای گرگان در 24 ساعت گذشته با حداکثر دمای 24 درجه سانتیگراد و مراوه تپه با 13 درجه سانتیگراد گرمترین و سردترین شهر گلستان بوده است.

دمای گرگان ظهر دوشنبه 16 درجه سانتیگراد اعلام شده است.

کد مطلب 1741690

