احداث استخر ذخیره آب کشاورزی در آرادان/افزایش کیفیت محصولات زارعی

به گزارش خبرنگار مهر، مراد خادم صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل سازمان جهاد کشاورزی شهرستان آرادان با اشاره به احداث استخر ذخیره آب کشاورزی در آرادان، افزود: برای احداث سه باب استخر ذخیره آب کشاورزی، مرمت و کول گذاری یک رشته قنات با حفر کانال و بتن ریزی و نیز احداث دو کیلو متر جاده بین مزارع بالغ بر 330 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

وی ضمن تاکید بر اینکه این گونه طرح ها در راستای ایجاد اشتغال و تثبیت شغل و افزایش کمیت و کیفیت محصولات زارعی و باغی انجام می شود، گفت: احداث استخرهای ذخیره آب یکی از اساسی‌ترین نیازهای کشاورزان این منطقه است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آرادان همچنین گفت: تولید 910 تن شیر، 850 تن گوشت قرمز، 390 تن گوشت سفید، 130 تن تخم مرغ صنعتی و بومی، تلقیح مصنوعی 210 راس دام و رکوردگیری شیر از 420 راس گاو، بازسازی 450 متر مربع جایگاه دام نیز از دیگر فعالیت های این مدیریت در ماه گذشته بوده است.

خادم در خاتمه افزود: نظارت بر 510 هکتار از طرح های افزایش محصولات زراعی و باغی، توزیع 95 تن بذور اصلاح شده، توزیع 80 تن کودهای شیمیایی، بررسی 50 مورد طرح گلخانه ای، مبارزه با موش صحرایی در سطح 25 هکتار، ضد عفونی کردن 50 تن بذور گندم و جو و مبارزه بیویولوژیک در سطح 10 هکتار زمین کشاورزی نیز در این مدت در شهرستان آرادان انجام شده است.