به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری حسن گروسی، دبیر شورای معارف سیما پیرامون برنامه‌های معارفی تلویزیون در محرم 1391 صبح امروز در تالار جلسات شبکه قرآن برگزار شد.

گروسی در این نشست به تشریح رویکرد و شعار اصلی شبکه های سیما در محرم 1434 پرداخت و گفت: فرهنگ حسینی و بیداری اسلامی براساس بررسی های پژوهشی در ماه های گذشته با عنوان شعار سیما در این ایام انتخاب شد و ما برای تطبیق با شرایط روز بیداری اسلامی را به موضوع بحث اضافه کردیم. همچنین 5 راهبرد در محرم مورد توجه معارف سیما قرار گرفته که به برجسته سازی نقش عاشورا در تحکیم جامعه، تاکید بر نماز به عنوان اصلی ترین هدف قیام سیدالشهداء، معرفی جایگاه جوان در قیام حسینی، معرفی ابعاد بیدارگرایانه قیام حسینی به عنوان الهام بخش قیام های منطقه و درس گرفتن از واقعه عاشورا در شرایط دشوار کنونی همچون تحریم ها و محاصره اقتصادی مدنظرمان قرار دارد.

دبیر شورای معارف سیما از 16 سیاست تفکیک شده که برای نحوه عملکرد در این دوران در اختیار شبکه‌های سیما قرار گرفته است، یاد کرد و ادامه داد: محرم امسال نوآوری هایی خواهیم داشت و 60 عنوان کتاب در راستای ارتقاء فرهنگ مطالعه معرفی خواهند شد. برگزاری سوگواره حضرت عبدالله بن حسن و قاسم بن حسن در راستای دیگر برنامه های موفق صدا و سیما همچون شیرخوارگان حسینی برگزار می‌شود تا الگوی نوجوان اسلامی را معرفی کنیم.

گروسی ادامه داد: این مسولیت در شبکه دوم سیما تعریف شده و همچنین معرفی 40 بانوی عاشورایی را با محوریت شبکه یک خواهیم داشت، 40 پرسش و پاسخ عاشورایی با محوریت گروه معارف شبکه سه سیما خواهد بود و 40 حسینیه و هیئت شاخص استان تهران نیز در شبکه پنج معرفی می شوند. برپایی مشاهده عاشورایی را در شبکه آموزش خواهیم داشت و سایت ها و وبلاگ های عاشورایی در بخش چند رسانه ای شبکه قرآن معرفی می شوند. شبکه 4 سیما نیز در راستای معرفی و ترویج ادبیات آئینی- عاشورایی تلاش خواهد کرد.

معرفی مقتل "نفس المهموم" سید عباس قمی

دبیر شورای معارف سیما با اشاره به معرفی سالانه یک مقتل معتبر تصریح کرد: سال گذشته "لهوف" اثر سیدبن طاووس معرفی شد و امسال "نفس المهموم" سید عباس قمی معرفی می شود. برنامه کوتاهی نیز که از فروردین سال جاری با عنوان "اینک بهار" پخش می شود نیز با حضور علما و کارشناسان ادامه خواهد داشت. برنامه دیگری با عنوان "ارمغان" داریم که سخنرانی های کوتاه 3 تا 5 دقیقه ای براساس رویکرد سیاست‌های شبکه ها است. همینطور میان برنامه "وصال" اعمال وارده مربوط به ایام خاص را معرفی می‌کنم.

وی معرفی دیدگاه های ملل و مهل درباره حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را رویکرد شبکه جام جم دانست و افزود: تلاش کرده ایم در برنامه سازی ملاحظاتی را مدنظر قرار دهیم و هر شبکه یک یا دو نوع نوآوری داشته باشد. از ماه ها پیش در تلاشیم تا با لحاظ کردن تنوع سنی، جنسیتی، صنفی و گرایشی توجه ویژه ای به اقلیم های برنامه‌سازی داشته باشیم و ظرفیت های ناشناخته را کشف کنیم.

گروسی با تاکید بر لزوم نمایش انواع عزاداری اقوام مختلف در قاب تلویزیون اظهار کرد: از این طریق موج اتحاد و همدلی در مراسم عزاداری نشان داده خواهد شد و ما فقط به تهران تمرکز نداریم بلکه تمام استان‌ها به فراخور معرفی می شوند. نکته قابل توجه آنکه در صددیم بعد شناختی را افزایش دهیم و صرفا بر ابعاد مسائل عاطفی مربوط به قیام عاشورا تکیه نکنیم. در این راستا در تلاشیم برنامه ها پیام ‌محور باشد.

سه فیلم سینمایی از "مختارنامه" پخش می‌شود

دبیر شورای معارف سیما رسالت اصلی شبکه یک را بررسی و تبیین غیرت دینی در قیام عاشورا معرفی کرد و ادامه داد: مکان مذهبی اصلی شبکه یک حرم مطهر حضرت رضا(ع) و به معرفی اندیشه های امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در زمینه های مرتبط خواهیم پرداخت. برنامه "این شب‌ها" نیز عاشورایی می شود، از طرف دیگر به دلیل همزمانی این ایام با هفته بسیج برنامه ویژه ای چون نمایش عزاداری رزمندگان در طول دفاع مقدس را خواهیم داشت و سه فیلم سینمایی مختار به نام های "کودکان آب"، "راه عاشقی" و "راز عاشقی" سوم تا پنجم آذر ساعت 22:00 از شبکه یک سیما پخش خواهد شد. همینطور تله فیلم های معناگرا نیز در شبکه دو و سه پخش می شود.

وی تعالی خانواده در پرتو فرهنگ حسینی را رسالت شبکه دو در روزهای محرم معرفی کرد و از حرم احمدبن موسی شاه چراغ شیراز نیز به عنوان مکان مذهبی این شبکه نام برد و یادآور شد: طبق نظر مقام معظم رهبری این محل قطب سوم زیارتی کشور ما است. شبکه سه نیز رسالت تبیین فریضه امر به معروف و نهی از منکر را دنبال کرده و این موضوعات را برای جوانان جا می اندازد. مکان مذهبی شبکه سه نیز حرم مطهر حضرت معصومه(س) است. شبکه سه همچنین برنامه هایی چون "استوا"، "سمت خدا"، "مصباح"، "مثل باران"، "سفیران هدایت"، "سرخ آسمانی"، "هلهله اشقیاء" و "بی تاب حسین" پخش می‌کند.

گروسی ادامه داد: شبکه چهار "عبرت های عاشورا" را رسالت موضوعی خود قرار داده و به بحث های دشمن‌شناسی و انحراف خواص خواهد می پرداخت. مکان مذهبی این شبکه مسجد مقدس جمکران است و برنامه هایی چون "راسخون"، "کشته اشک"، "بابویه" را پخش می کند برنامه "هزار و یک شب" به ادبیات عاشورایی، عرفان، مقاتل، بدعت ها و... با حضور کارشناسانی چون یوسفعلی میرشکاک، منصوری لاریجانی و اسماعیل آذر می پردازد و گفتگوی "تنهایی" نیز در 13 برنامه بیست و هشت دقیقه ای به گفتگو با مداحان اهل بیت(ع) و هنرمندانی که در زمینه فرهنگ عاشورایی کار کرده اند، خواهد پرداخت.

دبیر شورای معارف سیما فرهنگ حسینی، یگانه طریق خوشبخت زیستن را رسالت شبکه تهران در محرم با محوریت مکان های مذهبی چون حضرت عبدالعظیم حسنی در شهر ری و امامزاده صالح در شمیرانات معرفی کرده است، افزود: "شور عشق"، "یاران شیدای حسین"، "حدیث شیدایی"، "تسبیح فرات"، "چند قدم تا محرم" و برنامه ترکیبی "همنشین خورشید" با حضور شهاب مرادی و اجرای یراق بافان و "نغمه عشاق" در روزهای محرم از شبکه تهران پخش می شود. شبکه آموزش نیز اخلاق متعالی انسانی، محور قیام حسینی را مدنظر خود قرار داده است.

برقراری ارتباط زنده با کربلای معلی

مدیر شبکه قرآن در ادامه قرآن و قیام سیدالشهداء را محور فعالیت های شبکه تحت مدیریت خود در ایام محرم دانست و تصریح کرد: شبکه ما از تمام اماکن مذهبی که مردم در آن حضور پرشور دارند، استفاده خواهد کرد و به بررسی ریشه های قرآنی قیام، جایگاه اصحاب حافظ قرآنی در حرکت سیدالشهداء خواهد پرداخت همینطور طی هماهنگی هایی که با سازمان حج و زیارت صدا و سیما انجام شده ارتباط مستمری نیز با کربلای معلی برقرار خواهیم کرد.

وی ادامه داد: همچنین تعدادی از مجریان سیما به کربلای معلا مشرف شده‌اند و در برنامه‌های مختلف شبکه‌های سیما از جمله "اشراق"، "این شب‌ها"، "پابوس"، "مصباح"، "سمت خدا" و "روشنا" نیز این ارتباط زنده برقرار خواهد شد.

گروسی هویت دینی و اخلاقی ایرانیان در پرتو قیام عاشورا را رویکرد اصلی شبکه جام جم عنوان کرد و یادآور شد: برنامه "مجله محرم" در حذف کانال آسیا، اروپا و آمریکا پخش خواهد شد، مشاعره آئینی را با برنامه "چکامه" خواهیم داشت، سریال "فرات" این شبها روی آنتن خواهد رفت.

دبیر شورای معارف با اشاره به پخش مستندهای فاخر در رابطه با قیام عاشورا از شبکه مستند اذعان کرد: مستند "اهل سوگ" از این شبکه پخش خواهد شد به بینندگان شبکه پویا نیز نوید می دهم که برنامه های خوبی برای بالا بردن سطح معارفی کودکان طراحی شده و پخش خواهد شد. شبکه ورزش تبیین فریضه امر به معروف و نهی از منکر را در نظر دارد و به نمایش عزاداری و سوگواری ورزشکاران با هدف الگوسازی برای جوانان خواهد پرداخت.

وی ادامه داد: شبکه نمایش تاثیر قیام حضرت اباعبدالله در نشر اخلاق و نماز را مدنظر قرار دارد. به طور کلی شبکه‌های سیما در این ایام 50 درصد از برنامه‌های خود را به این مناسبت اختصاص می‌دهند.