  1. حوزه و دانشگاه
۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۳۵

در جمع خبرنگاران اعلام شد:

زمان آغاز فعالیت دانشگاهها برای انتخابات ریاست جمهوری

معاون فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها اعلام کرد که فعالیتهای دانشگاهها برای انتخابات ریاست جمهوری 92 از ترم تحصیلی بعدی باید آغاز شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قریشی در نشست خبری امروز در خصوص زمان آغاز فعالیتهای دانشگاهها برای انتخابات ریاست جمهوری 92 گفت: آغاز فعالیتهای دانشگاهها برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده از ترم جاری نخواهد بود.

وی ادامه داد: فعلاً باید به نیازهای مردم در بخش‌های مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی توجه شود.

به گفته معاون فرهنگی سیاسی نهاد، پیشنهاد می شود فعالیتهای دانشگاهیان برای انتخابات ریاست جمهوری در روزهای پایانی سال و نزدیک سال نو آغاز شود.

حجت الاسلام قریشی تصریح کرد: دانشگاهها باید از ورود زودهنگام به بحث انتخابات ریاست جمهوری پرهیز کنند زیرا این اقدام به نفع انتخابات و کاندیداها نخواهد بود.

