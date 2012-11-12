علی فریدونی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: در حال حاضر 57 کتابخانه تحت پوشش نهاد کتابخانه ها که شامل کتابخانه های نهادی و مشارکتی است در قم وجود دارد.

وی گفت: کتابخانه نهادی کتابخانه ای است که منابع و سایر هزینه های آن بر عهده نهاد کتابخانه های عمومی است و کتابخانه مشارکتی که با مشارکت نهاد کتابخانه ها ایجاد می شود و هم کتابخانه های کوچک و هم کتابخانه های بزرگ را شامل می شوند.



وی بیان کرد: نزدیک به 350 کتابخانه در سطح استان قم وجود دارد که از میان آن 57 کتابخانه تحت پوشش نهاد کتابخانه ها است.



مدیر کل نهاد کتابخانه های عمومی استان قم گفت: در 57 کتابخانه استان نزدیک به 784 هزار نسخه کتاب وجود دارد.



وی بیان کرد: در قم کتابخانه هایی مانند کتابخانه آیت الله مرعشی وجود دارد که کتابخانه ای بی نظیر است اما متاسفانه تنها محققان و پژوهشگران می توانند از آن استفاده کنند در حالی که باید بعد استفاده عمومی از آن نیز گسترش یابد.

فریدونی گفت: اکنون سه کتابخانه در قم در حال ساخت است که یکی شامل کتابخانه ای به مساحت هزار و 800 متر زیربنا است که تاکنون بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و دیگری کتابخانه شهدای نوبهار است که دارای 2 هزار و 800 متر زیربنا است.



وی ادامه داد: کتابخانه مرکزی استان قم نیز زمان زیادی را برای حل و فصل اولیه طی کرد که حدود 10 هزار متر زیربنا دارد.



مدیر کل نهاد کتابخانه های عمومی استان قم بیان کرد: در 6 ماهه گذشته 624 هزار جلد کتاب در قم به امانت رفته است که یکی از دلایل این استقبال خوب حرکت های مناسبی است که در کتابخانه ها انجام گرفته است.