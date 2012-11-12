تاکید حاجی بابایی بر ورود موضوع خانواده به کتابهای درسی

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی صبح دوشنبه در همایش تجلیل از پدید آورندگان مواد و رسانه‌های آموزشی گفت: جایگاه کتاب در تحول بنیادی ویژه است. کتاب برای آنکه در جسم و روح دانش‌آموز تاثیرگذار باشد باید روح داشته باشد در غیر این صورت انسان ساز نیست.

وی با اشاره به برگزاری هفته کتاب افزود: قرآن کتابی است که همه انسانها را راهنمایی می‌کند و همه آموزه در آن ‌آمده است، شاگردانی تربیت می‌کند که آنها نمونه کامل و منطبق بر این کتاب است.

وزیر آموزش و پرورش خطاب به مولفان کتابهای درسی گفت: ‌کسی که کتاب می‌نویسد برای تمام دوران زندگی‌اش آن را تالیف می کند اگر در این کتاب کوچکترین ناخالصی وجود داشته باشد انسان نمی تواند به آموزه‌‌هایش عمل کند.

وی با تاکید بر اینکه تالیف کتاب کار بسیار سخت و سنگینی است اظهار داشت: بحث خانواده از موضوعات بسیار مهمی است که باید در کتابها به صورت ویژه به آن پرداخته شود و بسیار علاقمندم کتابی در حوزه خانواده و یا درباره ویژگیهای معلم به نگارش در آید.

به گفته حاجی بابایی کتابهای درسی باید به سمتی حرکت کند که فطرت انسان را شکوفا کرده و او را به تفکر و تعقل که یکی از ویژگیهای قرآن است، وا دارد.

وی ادامه داد:‌ کتاب باید به گونه‌ای نوشته شود که عرق معلم و دانش‌آموز را در بیاورد خوشبختانه کتابهای جدید التالیف این ویژگی‌ را دارند البته برخی به آن ایراد می گیرند که من در جواب آنها باید بگویم هیچ کتابی به جز قرآن نیست که پس از نگارش عیب و ایرادی نداشته باشد.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد:‌ کتابهای ششم ابتدایی برای نخستین سال است که تالیف شده و باید در سالهای آینده به گونه‌‌ای سند تحول بنیادین را اجرا کنیم که موفقیتش در تربیت انسان 100 درصد باشد.

وی با تاکید بر اینکه کار در مقطع ابتدایی سخت است، گفت: در حین اجرای سند باید به همه سیاسیون و رسانه‌ها جواب داد تصور همگان بر این است که کار در این مقطع سخت افزاری است اما همه فرهنگیان می دانند که عمده کار در ابتدایی متمرکز بر نرم افزار است .

حاجی بابایی با انتقاد از رسانه‌‌ ها در موضوع دریافت پول از والدین، افزود: از من درباره دریافت پول از اولیا برای هوشمندسازی مدارس سئوال می پرسند که من در پاسخ به آنها گفته‌ام طبق قانون انجمن اولیا و مربیان می تواند کمکهای داوطلبانه‌‌ای را برای کیفیت بخشی به مدارس از اولیا بگیرند اما سپس متوجه می شویم که تیتر می زنند حاج بابایی مجوز دریافت پول از اولیا دانش‌آموزان را داده است این در حالی است که من گفته‌ام که هر چیزی که به ارتقای کیفیت معلم و مدرسه کمک کند می‌تواند در قالب کمکهای داوطلبانه دریافت شود.

وی در پایان گفت: تحول بنیادین در آموزش و پرورش از آن نوع تحولاتی است که به صورت طولی و عرضی صورت می گیرد و همواره در هر سال کتابها باید مورد بازنگری قرار گیرد.