به گزارش خبرنگار مهر، محمد بهزاد در بیست و هفتمین کنفرانس بینالمللی صنعت برق با بیان اینکه هم اکنون شبکه برق ایران با تمامی کشورهایی همسایه که دارای مرز خشکی بوده، متصل شده است، گفت: در حال حاضر 100 درصد جمعیت شهری ایران و 99.9 درصد جمعیت روستایی از نعمت برق برخوردار هستند.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اعلام اینکه در تابستان سالجاری پیک مصرف برق به 43 هزار و 337 مگاوات افزایش یافت، تصریح کرد: پیش از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانهها پیش بینی ها نشان می داد پیک مصرف برق در سال 93 به 55 هزار و 500 مگاوات برسد.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه پس از اجرای هدفمندی یارانهها رشد پیک مصرف از 8 درصد به دو تا سه درصد کاهش یافت، اظهار داشت: بر این اساس پیک مصرف برق در تابستان سال آینده به حدود 45 هزار و 500 مگاوات و در تابستان سال 93 به حدود 48 هزار مگاوات افزایش می یابد.
وی با بیان اینکه سالانه پنج هزار مگاوات برق به ظرفیت کشور افزوده میشود، تبیین کرد: برای طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی این ظرفیت تولید برق باید سالانه حدود 7500 میلیارد تومان در صنعت برق سرمایه گذاری شود.
بهزاد با یادآوری اینکه در سالجاری ظرفیت تولید برق به 70 هزار مگاوات افزایش می یابد، تاکید کرد: در هشت سال اخیر بیش از 30 هزار مگاوات به ظرفیت برق کشور اضافه شده ضمن آنکه از زمان پیروزی انقلاب تاکنون تعداد روستاهای برقدار از چهار هزار به 50 هزار روستا رسیده است.
معاون وزیر نیرو با اشاره به افزایش تعداد مشترکان برق به بیش از28 میلیون نفر و رشد 9 درصدی ددر بخش ساخت خطوط انتقال برق، تصرح کرد: تابستان امسال به دلیل خاموشیها یکی از بهترین فصوب برای صنعت فصول برای صنعت برق در چندین سال گذشته تاکنون بوده است.
وی از ایران به عنوان نخستین کشور صادرکننده برق در منطقه و پانزدهمین کشور تولیدکننده برق در جهان یاد کرد و افزود: راندمان کل نیروگاههای کشور در سال 90 به 39 درصد رسید که راندمان نیروگاههای حرارتی 38 درصد است.
این مقام مسئول با یادآوری اینکه در حال حاضر راندمان نیروگاه های برق ایران حدود 1.5 درصد بالاتر از متوسط استاندارد جهانی است، تصریح کرد: پیش بینی می شود تا سال آینده راندمان نیروگاهها به 41 درصد افزایش یابد و این در حالی است که اردیبهشت ماه سالجاری راندمان نیروگاههای حرارتی 39.26 درصد رسید.
بهزاد با اشاره به کاهش تلفات شبکه برق از 20 درصد به کمتر از 15 درصد، اظهار داشت: تا پایان سالجاری تلفات شبکه برق کشور به کمتر از 14 درصد کاهش می یابد.
وی از صرفه جویی حدود 900 میلیون لیتری در مصرف سوخت مایع نیروگاهها خبر داد و افزود: همزمان با کاهش این مصارف توسعه انرژیهای تجدیدپذیر هم یکی از سیاستهای کلان وزارت نیرو است.
معاون وزیر نیرو با بیان اینکه پیش بینی می شود تا سال 2050 میلادی بیش از 50 درصد از انرژیهای جهان توسط انرژیهای نو تامین شود، تبیین کرد: در 30 سال گذشته به خاطر گازهای گلخانهای زمین 6 درجه گرمتر شده و پیش بینی میشود تا 2 درجه دیگر هم گرمتر شود.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه تا 2 سال گذشته 100 مگاوات برق توسط نیروهای تجدیدپذیر تولید می شد، گفت: در شرایط فعلی 209 مگاوات برق تجدیدپذیر در سطح کشور تولید میشود و تا پایان برنامه پنجم حدود 5 درصد ظرفیت تولید برق توسط انرژیهای نو و تجدیدپذیر تامین خواهد شد.
نظر شما