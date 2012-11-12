تیم اعزامی بانوان یزد در مسابقات قهرمانی کشور خوش درخشید

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات قهرمانی کشور سبک شوتوکان در استان البرز برگزار شد که در پایان تیم کاراته بانوان استان موفق به کسب دو مدال طلا، چهار مدال نقره و 17 مدال برنز شد.



این دوره از مسابقات در رده های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در دو رشته کاتا و کومیته در رده های کمربندی قهوه ای و مشکی برگزار شد.



برگزاری اولین دوره کارگاه آموزشی آمادگی جسمانی کاراته آقایان



اولین دوره کارگاه آموزشی آمادگی جسمانی کاراته آقایان با حضور دبیر کمیته مربیان فدراسیون کاراته 23 آبان ماه در یزد برگزار می شود.



نخستین دوره کارگاه آموزشی آمادگی جسمانی کاراته سه شنبه 23 آبان ماه از ساعت 15 تا 17 در سالن خانه کاراته استان برگزار می شود.



در این کلاس یک روزه قرار است اصول و مبانی مربیگری، اصول نرمشها و بدنسازی کاراته، اصول و تکنیکهای پایه و اصول تاکتیک تدریس شود.



یوسف گرشاسبی دبیر کمیته مربیان فدراسیون کاراته مدرس این دوره از کلاس است.



تیم فوتبال امید فولاد یزد از شهرداری یاسوج شکست خورد



در چهارچوب هفته دوم لیگ دسته اول فوتبال قهرمانی امیدهای کشور در ورزشگاه شهید پاکنژاد تیم فوتبال امید فولاد یزد مقابل میهمانش تن به شکست دو بر یک داد.



گل های تیم شهرداری یاسوج در دقایق 44 و 86 به ترتیب توسط وحید خشتان و روح الله فندی پور به ثمر رسید.



تنها گل تیم فوتبال فولاد یزد نیز در دقیقه 83 و توسط محمد رهنما وارد دروازه تیم مهمان شد.



این مسابقه را مهدی مهدوی، محسن حمزه و محسن عباسپور قضاوت کردند.تیم فوتبال فولاد یزد از دو مسابقه گذشته خود هیچ امتیازی بدست نیاورده است.