برابر ازبکستان باید سه امتیاز بگیریم/ برای شکست سایپا برنامه داریم

عبدالصمد مرفاوی در گفتگو با خبرنگار مهر، به اهمیت موفقیت تیم ملی فوتبال کشورمان در صعود به جام جهانی فوتبال اشاره کرد و اظهار داشت: در دنیای امروز فوتبال در زندگی افراد جامعه نفوذ کرده و مردم با ناراحتی شکست در فوتبال غمناک و با پیروزی در آن خوشحال و مسرور می شوند.



وی تاکید کرد: در این بین جام جهانی جایگاه بسیار ویژه ای در ذهن فوتبال دوستان دارد و برای تمام مردم دنیا مهم است که تیم ملی کشورشان راهی بزرگترین رویداد فوتبال جهان شود، رخدادی که هر چهار سال یک بار برگزار می شود و راهیابی به آن دشوار است.



سرمربی تیم فوتبال صبای قم ابراز داشت: مردم خونگرم کشورمان نیز با فوتبال آمیخته شده اند و آرزوی آنها نیز صعود تیم ملی فوتبال به جام جهانی 2014 برزیل است بنابراین به عنوان یک ایرانی که تیمی کشورش را دوست دارد، امیدوارم به جام جهانی برویم.



وی یاد آور شد: مراحل و بازی های سختی را تا کنون پشت سر گذاشته ایم و به مرحله ای رسیده ایم که جواز صعود به مسابقات جام جهانی فوتبال در دست خودمان است، ما فرصت هایی که به سادگی می توانیم از آنها برای مسجل شدن صعود به جام جهانی بهره ببریم را باید قدر بدانیم.



مرفاوی اظهار داشت: امیدوارم که در بازی با تیم ملی فوتبال ازبکستان بتوانیم با تلاش و انگیزه بالا بازی کرده و به هر ترتیب سه امتیاز دیدار را بگیریم، چون در واقع نکته‌ای که در این بازی مهم خواهد بود این است که برای قعطی شدن صعودمان به جام جهانی گام محکمی برداریم و امتیازات کامل این دیدار را کسب کنیم.



وی ادامه داد: تیم ملی فوتبال ازبکستان از بازیکنان بسیار خوبی سود می‌برد، نزدیک به 10 بازیکن آنها در تیم های خارج از این کشور بازی می کنند و چهره های مطرحی هستند، اما با بازی خوبی که تیم ملی کشورمان انجام داد قطعا می توانیم با قاطعیت با شکست آنها را بدرقه کنیم.



مرفاوی در ادامه به بازی آینده تیمش در برابر تیم سایپا البرز اشاره کرد و افزود: بازی بسیار سنگینی در پیش داریم و باید آنچه که پیش از این در لیگ برتر اتفاق افتاده را کاملا فراموش کنیم تا بتوانیم با تمرکز کامل خود را برای آن دیدار آماده و با کسب سه امتیاز فاصله خود را با رقبای بالای جدولی کمتر کنیم.



سرمربی تیم فوتبال صبای قم در پایان اضافه کرد: برای این بازی برنامه داریم تا ان‌شاءالله با یک بازی خوب بتوانیم سه امتیاز کامل دیدار با تیم سایپا البرز در هفته پانزدهم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور را از آن خود کنیم و در پایان همچون فصل گذشته صبا را در بین چهار مدعی بالای جدول ببینیم.

