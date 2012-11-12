به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح فروشگاه ترنجستان سروش ظهر امروز دوشنبه 22 آبان با حضور محمدحسین صوفی، معاون صدای جمهوری اسلامی ایران، مهدی فضائلی مدیرعامل انتشارات سروش، میثم نیلی مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی، محمد اللهیاری مدیر اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، احمد نثاری مدیر انتشارات امیرکبیر، محمد حمزهزاده مدیر انتشارات سوره مهر و سیدمحمود دعایی مدیر موسسه اطلاعات، واقع در محل این فروشگاه در خیابان انقلاب اسلامی برگزار شد.
فضائلی به عنوان اولین سخنران این مراسم گفت: حدود 16 سال پیش در چنین ایامی بود که فروشگاه سروش کار خود را در این محل آغاز کرد، اما فعالیت فروشگاه از 2 سال پیش تقریبا از زمانی که من مدیریت انتشارات سروش را به عهده گرفتم، متوقف شد. چون فروشگاه به صورت واگذاری اداره میشد و قراردادش تمام شده بود. یکی از دغدغههای مهم ما طی این دو سال، راهاندازی این فروشگاه بود که به دلیل موانع با تاخیر انجام شد.
وی افزود: اتفاق مهمی که با راهاندازی این فروشگاه رخ میدهد، کار مشترک بین انتشارات سروش و مجمع ناشران انقلاب اسلامی است. مجمع ناشران یک گروه فرهنگی باورمند نسبت به ارزشهای انقلاب اسلامی و مصمم در حوزه فرهنگ به ویژه حوزه نشر است که از حدود 2 سال پیش فعالیت خود را آغاز کرد. یکی از جهتگیریهای مجمع ناشران، رونق بخشیدن و سامان دادن به توزیع محصولات فرهنگی است.
مدیرعامل انتشارات سروش ادامه داد: همه صاحبنظران قبول دارند که یکی از کاستیهای ما در حوزه نشر، ضعفی است که در حوزه توزیع داریم. مجمع ناشران با تاسیس شرکت ترنج، تلاشی را در حد بضاعت خود برای حل این معضل به کار گرفته است و از جمله فعالیتهایش راهاندازی فروشگاههای زنجیرهای در سراسر کشور است که فروشگاه ترنجستان سروش، اولین فروشگاه از این سلسله است.
فضائلی در ادامه گفت: در این فروشگاه علاوه بر کتاب، محصولات فرهنگی دیگری هم مانند لوازم آموزشی، محصولات صوتی و تصویری، لوازمالتحریر و ... عرضه خواهد شد.
احمدوند: ترنجستان، محل عرضه کتابهای سالم است
در ادامه این مراسم یاسر احمدوند، مدیرعامل شرکت ترنج گفت: در کشور ما سالها تمرکز بر حوزه تولید بوده است و به نوعی به حوزه توزیع کمتر توجه کردهایم. شرکت ترنج به توجه به همین نیاز و برای رفع خلاهای موجود در عرصه توزیع بود که تاسیس شد. سعی این شرکت بر داشتن یک نگاه آسیبشناسانه در فعالیتهایش است.
وی گفت: سعی کردیم به مساله توزیع نگاهی جامع داشته باشیم. علاوه بر ایجاد مراکز پخش، افزایش ویترین و تعدد مراکز فروش هم از دیگر اهدافی بود که در نظر گرفتیم. وجود کتابفروشی، علاوه بر مزایایی که در زمینه فروش، گردش مالی و همه مسائل مرتبط دارد، از علائم یک جامعه شهری است. تعدد و تنوع ویترینهای عرضه کتاب در کشور و شهرهایمان، نشان از رویکرد فرهنگی متفاوتی دارد که در سالهای اخیر در کشورمان در پیش گرفته شده است.
احمدوند در پایان سخناش گفت: ترنجستان میخواهد این ادعا را داشته باشد که در فروشگاههایش کتاب سالم عرضه میشود.
صوفی هم در این مراسم به بیان سخنان کوتاهی پرداخت.
قدرتی که بابانظر داشت
حسین یکتا، مدیرعامل بنیاد خاتمالاوصیا هم در پایان این مراسم گفت: چون وقت نیست و زمان رونمایی رسیده است، فقط یک خاطره ذکر کنم و آن هم این که زمانی که به هند سفر کرده بودیم، جمعی از مسلمانان و بچه حزباللهیهای هندی را دیدیم که در یک محفل 400 نفری گرد هم جمع شده بودند و جلسه نقد کتاب داشتند. جالب بود که در یک مقطع از جلسه همگی با هم گریه میکردند. ابتدا فکر کردم مشغول مقتلخوانی هستند اما وقتی پرسیدیم که چه کتابی میخوانند، این جواب را شنیدیم: کتاب «پرواز تا بینهایت» درباره شهید بابایی.
وی افزود: بچه مسلمانهای هندی به ما میگفتند حتما از سعید عاکف اجازه بگیرید تا کتاب «خاکهای نرم کوشک» را در این جا ترجمه کنیم تا همه از آن استفاده کنیم. عدهای از بچههای لبنانی هم که در جنگ 33 روزه شرکت داشتند، میگفتند ما در زمانی که در گرداب مشکلات گیر میکردیم، کتاب «خاکهای نرم کوشک» را باز کرده و میخواندیم. جالب است. ببینید که عبدالحسین برونسی، یک معمار بیسواد مشهدی چه قدرتی دارد؟
در پایان این مراسم از 11 کتاب جدید چاپ شده توسط انتشارات سروش در حوزه کودک و نوجوان و سایت جدید این ناشر در فضای مجازی توسط فضائلی و صوفی رونمایی شد.
