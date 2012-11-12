توافق کره جنوبی و تایلند برای افزایش حجم مبادلات تجاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های تایلند، رهبران دو کشور توافق کردند حجم مبادلات تجاری دو کشور را در مدت 5 سال آینده به میزان 30 میلیارد دلار افزایش دهند.

بر اساس این گزارش ، افزایش مبادلات تجاری شامل صادرات برنج، میوه و گوشت به کره جنوبی خواهد یود و نیز مشارکت کره جنوبی در طرح توسعه بندر "داوی" در مرز میانمار و طرحهای زیربنایی پیش بینی شده برای مقابله با سیل در 25 رودخانه در این کشور را دربر خواهد گرفت.

دو کشور همچنین در خصوص امضای توافقنامه همکاری های جامع اقتصادی که به منزله توافقنامه تجارت آزاد میان دو کشور خواهد بود، تفاهم نامه ای را امضا کردند.

رییس جمهوری کره جنوبی پیش از تایلند برای شرکت در اجلاس منطقه ای دموکراسی در اندونزی به این کشور سفر کرده بود.

