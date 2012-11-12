برخی نمایندگان بنا بر مصلحت نامه سوال از رئیس جمهور را امضا نکردند

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز اکبریان در اولین جلسه تعامل بسیج اساتید با نمایندگان استان البرز در مجلس شورای اسلامی که پیش از ظهر امروز در محل این سازمان برگزار شد گفت: در بحث طرح سوال از رئیس جمهور برخی اعضای مجلس بر اساس مصلحت از امضا امتنا کردند اما این به این معنا نیست که در این زمینه به دولت انتقاد نداشته باشیم.

نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی گفت: بیشترین قدرت تحریم ها در پژوهش است و دشمن برای این مساله برنامه ریزی های دقیقی دارد.

اکبریان افزود: وجود این تحریم های و آثار روانی آن در جامعه مردم را آزرده خاطر می کند.

وی تاکید کرد: ما در جنگ اقتصادی با دشمن هستیم و اگر در این جنگ برنامه ریزی داشته باشیم به راحتی می توانیم در آن پیروز باشیم.

دو کارگروه آموزش عالی و آمار در بسیج اساتید تشکیل شد

رئیس بسیج اساتید در انتهای این جلسه با همکاری اعضا تشکیل دو کارگروه آموزش عالی و آمار را برای رسیدگی و پیگیری پیشنهادات نمایندگان مجلس به تصویب رساند.

رئیس بسیج اساتید گفت: برای تحقق اهداف این جلسات باید بطور مستمر برگزار شود و بهتر است در طرح مسائل با نمایندگان برنامه های استانی در اولویت قرار گیرد.

محمد رضا رحیمی پور با اشاره به گفته کولیوند مبنی بر اظهار نظر در خصوص مسائل اقتصادی و جایگاه علمی توسط اساتید، ادامه داد: باید در حوزه آموزش عالی اطلاعات و آمار استانی را جمع آوری کرده تا برنامه ریزی برای حل مشکلات با دقت بیشتری انجام گیرد.

رحیمی پور در خصوص برنامه های هفته بسیج در این حوزه گفت: این برنامه ها در قالب همایش ها و اردوهای فرهنگی و علمی برگزار خواهد شد.