زنان ایلام ساربان قافله عزم/ حضور موفق در عرصه های اجرایی استان

به گزارش خبرنگار مهر، زنان ایلام ساربان قافله عزم در صحنه های مختلف پیکار هشت سال دفاع مقدس هستند زنانی که با دعا و همت بلندشان باعث شدند بسیاری از دلهای خسته را امیدوار کنند، روحهای گسسته را پیوند دهند، پاهای از رمق افتاده را به حرکت در آورند و به قامت های خمیده استقامت بخشیدند.

زنان ایلام اسطوره های ایمانی هستند که سرود بلند ایثار را سر دادند و با استقامتشان درس پرافتخار صبر را به همگان آموختند . به طوریکه کلام در دریای معرفت این شیرزنان به تلاطم می افتد وکرامت وجودی این سروران انقلاب ، واژه ها را به دریوزگی و شکست می کشاند و روح پاک و بلند این ره پویان مکتب ایمان واژه ها را به حقارت می کشد.

در استان ایلام حضور زنان در فعالیت های اجتماعی ارزش و اهمیت بیشتری دارد چرا که مطرح شدن مشکلات مختلف زنان و رفع آسیب های پیش روی آنها که گاها سوژه ای بسیاری از فیلم های سینمایی ساخته شده توسط کارگردان های مطرح کشور بوده است و بازتاب های ملی و بین المللی بسیار گسترده داشته که باید ریشه یابی و مورد تحلیل و کارشناسی قرار بگیرد طی چند سال اخیر شاهد حضور نه چندان پر رنگ زنان ولی موثر در عرصه های مختلف بوده ایم.

با تحمل ناملایمات و با پشت سر گذاشتن محدویت ها و تنگ نظریهای بسیار سنگین نشان داده اند که با عزمی استوار برای شکستن طلسم خانه نشینی زنان ایلامی و نشان دادن استعدادها و توانایی های زنان این خطه وارد میدان شده و الحق که در این مسیر درخششی تحسین برانگیز داشته اند.

پیامدهای مفید حضور زنان در عرصه اجتماعی استان از دو جنبه قابل توجه است که مدیران استان اگر اندکی به این پیامدها توجه داشته باشند مطمئناً برای حمایت از این حرکت اجتماعی برنامه های بزرگی اجرا خواهند کرد.

اولین و مهمترین پیامد حضور زنان در اجتماع افزایش اعتماد به نفس و خودباوری زنان استان است موفقیت یک زن در عرصه اجتماعی استان بهترین انگیزه برای دختران این استان برای ادامه تحصیل و حضور در فعالیت های اجتماعی است که این مسئله می تواند آغازی نوید بخش برای پایان دادن به معضلات پیچیده قشر زنان و دختران در استان ایلام باشد.

دومین تاثیر ارزشمند حضور زنان در این عرصه امکان پیگیری و دفاع بیشتر زنان از حقوق آنان است که قبلا در ابعاد مختلفی نادیده گرفته شده است مطمئناً مطرح شدن خواسته ها و انتظارات زنان از دولت و مسئولین امکان برآورده شدن این انتظارات را محقق می سازد.

آغاز حضور زنان استان ایلام در عرصه و فعالیت های اجتماعی وموفقیت و کارایی آنان در مسئولیت های واگذار شده به آنان یکی از نویدبخش ترین مسائل استان است که مطمئناً بر تمام زیر ساخت های فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی استان تاثیرات قابل توجه خواهد داشت اما استمرار و تسریع این روند ضرورتی است که باید راهکارهای آن شناسایی و بستر لازم جهت رونق بیشتر فراهم شود.

در این مسیر آینده ساز از یک طرف بانوان حاضر در این عرصه که توانسته اند به موفقیت برسند که باید علاوه بر پیگیری و افزایش موفقیتهای فردی که حق مسلم هر انسان است باید همواره پیگیری مطالبه خواسته های کلی قشر زنان استان را در برنامه های خود قرار داده و در این راستا از هیچ کوششی دریغ نشود.

دیدگاه استاندار جدید ایلام درباره حضور زنان در عرصه های اجرایی استان

محمود عباس زاده مشکینی استاندار ایلام در جمع زنان سرپرست خانواده بزرگ کمیته امداد صحبت کرده بود و در بحث مشارکت زنان در فعالیت های اجتماعی مواردی مطرح کرد که می توان گفت "نویدبخش برنامه های خوبی برای این قشر توانمند باشد".

وی می گوید: زنانی که همچون مردان بار مشکلات را به دوش می کشند نشان از بزرگی آنهاست نه کاستی، چرا که خداوند قدرت و عزت بیشتری به آنها عطا کرده است.

وی با اشاره به اینکه نباید خدشه ای به شأن و مقام زن وارد شود، افزود: زنان مأموریت بسیار والا و ارزشمندی به عهده دارند و هر موانعی که سد راه پیشرفت زنان در جامعه باشد باید برداشته شود.

وی اظهار داشت: خلقت شأن و منزلت زن ظریف است هرچند در قوانین ما برای ورود زنان به بسیاری از عرصه ها محدودیتی نیست.

استاندار ایلام ادامه داد: وظیفه شرعی مسئولان است که برنامه های میان مدت و کوتاه مدت برای زنانی که شغل ندارند و از ارث پدر و نعمت شوهر محروم هستند امکانات ویژه ای در نظر گرفته شود تا در مسیر کمال و عزت به مانع برخورد نکند چون خداوند سرپرستی مخلصانه را در نهاد زن قرار داده است هرچند سرپرستی اصلی این است که قبل از اینکه تقاضای جامعه بیان شود آن را بدانیم و برای آن بکوشیم.

وی در پایان گفت: هر برنامه و پیشنهادی که رفع مشکلات زنان را در پی داشته باشد خالصانه استقبال می کنم چرا که تلاش ما رفع نیازهای این قشر از جامعه است.

گزارش: فرشته سنجیده