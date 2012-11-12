پنج محصول تراکتورسازی تبریز به خودکفایی رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر ، در آیین رونمایی از این محصولات که امروز در محل شرکت تراکتورسازی ایران انجام شد تراکتورهای 1000 و 240 ، دستگاه ضد تگرگ ، بیل بکو و ژنراتور گاز سوز با مصرف گاز شهری به به بهره برداری رسیدند.

مدیرعامل تراکتورسازی ایران در این مراسم گفت: این اقدامات برای مقابله با تنگناهای اقتصادی ، قرار گرفتن شرکت در جمع شرکت های بین المللی صاحب تکنولوژی ، انطباق محصولات با نیازهای مشتری و کاهش ارز بری در این محصولات انجام شد.

ابوالفتح ابراهیمی ادامه داد: در این خودکفایی ها مشارکت گسترده قطعه سازان خصوصی در دستیابی به این موقعیت ها بسیار چشمگیر بود.

وی اظهار داشت: خوشبختانه ایده سهامداران تراکتورسازی ایران توسعه این صنعت بوده تا محصولات متنوعی را به دست مشتریان و بازارهای جهانی برسانیم.

ابراهیمی تصریح کرد: در تولید این محصولات جدید تلاش شده پیچیدگی ها و کم مصرف بودن را عملیاتی کنیم.

مدیرعامل تراکتورسازی ایران همچنین با اشاره به فعالیت های این شرکت در زمینه تامین قطعات مورد نیاز برای دیگر شرکت ها گفت: هم اکنون ریخته گری تراکتورسازی ایران محصولات فیات و چند شرکت معتبر خارجی را تولید و صادر می کند و اخیرا شرکت های ایتالیایی و آلمانی برای همکاری با این شرکت و استفاده از دانش فنی آن اعلام آمادگی کرده اند و این حاکی از جایگاه ارزشمند این شرکت در جهان است.

ابراهیمی ادامه داد : هم اکنون 400 شرکت قطعه ساز با این شرکت همکاری دارند و قطعه سازان بخش خودروسازی هم با رکود در این بازار به سمت این شرکت سوق داده شده اند.