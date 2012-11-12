شیرخشک ایرانی در مقابل تحریمها تولید می شود/ اولین برند جهانی به نام ایران

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت صنایع شیر ایران وابسته به صندوق بازنشستگی توانسته است برای اولین بار با تولید شیرخشک کاملا ایرانی، علاوه بر تامین نیاز داخلی، بتواند محصول خود را به سایر کشورها صادر کند.

در حال حاضر خیلی از شیرخشکهای مصرفی نوزادان با برندهای خارجی در بازار کشور وجود دارد که اغلب توسط شرکتهای داخلی و با سرمایه گذاریهای مشترک داخلی و خارجی تولید می شود. این وضعیت باعث شده تا بعضا مشکلاتی در مسیر تامین و توزیع این قبیل شیرخشکهای نوزادان در داخل کشور به وجود بیاید، به طوریکه اخیرا، وضعیت بازار ارز و همچنین تحریمهای دشمنان، شرایطی را به وجود آورد که توزیع برخی اقلام شیرخشک در داروخانه ها با محدودیتهای همراه شده است.

شیرخشک "لاکتومیل" که روز گذشته با حضور رئیس جمهور رونمایی شد، تنها شیرخشک صد درصد ایرانی است که مواد و منابع تولید آن در داخل تامین می شود.

محمد صراف زاده مدیر روابط عمومی شرکت پگاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این شیرخشک در شرکت شیرخشک نوزاد پگاه در استان چهارمحال و بختیاری تولید می شود.

وی، وجود محیطی کاملا طبیعی و پاک همراه با آب و هوای سالم را از دلایل انتخاب شهرکرد برای تولید این محصول عنوان کرد و افزود: برند "لاکتومیل" تاکنون در هیچ جای دنیا استفاده نشده و برای اولین بار به نام ایران به ثبت رسیده است.

صراف زاده، هدف از انتخاب اسم "لاکتومیل" برای شیرخشک ایرانی را صادرات این محصول عنوان کرد و گفت: ظرفیت تولید این شیرخشک در شرکت شیرخشک نوزاد پگاه شهرکرد، نزدیک به 22 میلیون قوطی در سال و به عبارتی 10 هزار تن است. اما نیاز داخلی سالانه 18 تا 19 میلیون قوطی شیرخشک است.

وی با تاکید بر برنامه ریزی برای صادرات این محصول، افزود: این شیرخشک پروانه وزارت بهداشت را دارد.

شیرخشک لاکتومیل در 4 نوع محصول به بازار عرضه می شود.

لاکتومیل 1 برای نوزادان صفر تا 6 ماهه، لاکتومیل 2 از 6 ماهگی به بالا، لاکتومیل طلایی و لاکتومیل ویژه مادران، 4 محصولی است که در این شرکت تولید می شود.

مدیر روابط عمومی شرکت صنایع شیر ایران در ارتباط با قیمت این شیرخشک، اظهارداشت: هنوز به جمع بندی نهایی در این خصوص نرسیده ایم اما با توجه به اینکه تحت پوشش صندوق بازنشستگی قرار داریم و یک محصول کاملا داخلی است، پیش بینی می کنیم قیمت آن زیاد بالا نباشد.