تهیه پیوست سلامت از اولویت های برنامه پنجم توسعه است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نادری ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه امور اقتصادی استان که در سالن اجتماعات استانداری برگزار شد اظهارداشت: بخش های امنیت، فرهنگ، محیط زیست و سلامت از حوزه های فرابخشی جامعه محسوب می شوند که مدیران در برنامه ریزی ها و فعالیت های دستگاهی خود نباید از توجه به آنها غفلت کنند.

وی افزود: کاهش بیماری و افزایش طول عمر از اهداف اصلی حوزه سلامت است که با پیگیری و اجرای پیوست سلامت در طرح های عمرانی و صنعتی می توان شرایط را برای دستیابی به یک انسان سالم که هدف اصلی این طرح است فراهم کرد.

معاون برنامه ریزی استاندار قزوین، با بیان اینکه باید محیط سالم برای نیروی انسانی فعال در بخش صنعت فراهم شود بیان کرد: نگاه به بخش صنعت و تولید باید بدور از بخش نگری باشد و اجرای پیوست سلامت در طرح های تولیدی و صنعتی نباید با دید هزینه ای نگریسته شود.

وی یادآورشد: در برنامه پنجم توسعه کشور به موضوع پیوست سلامت در اجرای طرح های زیربنایی، تولیدی و صنعتی اهمیت خاصی داده شده است که پس از تدبوین و ابلاغ آئین نامه اجرایی می توان در سطح استان این موضوع را پیگیری کرد.