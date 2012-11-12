بیش از چهار تن مواد مخدر در غرب استان تهران کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ناصر اصلانی اظهار داشت: اواخر مهرماه سال جاری با تلاش شبانه روزی ماموران انتظامی غرب استان تهران در شهرستان ملارد و انجام یکسری کارهای اطلاعاتی، در نتیجه سرنخی مبنی بر تردد اعضای باند توزیع مواد مخدر در گاوداری متروکه واقع در روستای بیدگنه بدست آمد.



وی افزود: در این راستا بلافاصله تیمی از ماموران انتظامی با تجهیزات کافی در محل حاضر شدند و شبانه منطقه را دقیقا زیر نظر گرفتند با ورود یک دستگاه تانکر گاز رسانی سفید رنگ به گاوداری با استفاده از اصل غافلگیری ومحاصره کامل اطراف کامیون وپیش بینی های امنیتی وانتظامی،راننده به نام "محمد - س" 28 ساله و سرنشینان کامیون به نام "فرزاد - ی" 36 ساله و "کامران - ز" 35 ساله را دستگیر کردند.

این مسئول عنوان کرد: ماموران پس از انجام یک عملیات ضربتی، یک دستگاه خودروی کامیونت و یک دستگاه خودروی نیسان را به همراه رانندگان آنها توقیف و جهت بازرسی به ستاد فرماندهی انتظامی "ملارد" منتقل کردند.



فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران بیان کرد: با بررسی دقیق کارشناسی و پیدایش محل اختفای مواد مخدر در انتهای تانکر مذکور، ماموران انتظامی با همکاری عوامل آتش نشانی از داخل تانکر گاز رسانی مقدار چهار تن و 570 کیلو و750 گرم تریاک با لفافه کشف کردند.



وی یادآور شد: در این عملیات پلیسی سه قاچاقچی دستگیر و تحویل مرجع قضائی شدند وبا توجه به اینکه تعدادی از همدستان و عاملان اصلی این باند قاچاق موادمخدر متواری بودند تلاشهای پلیس غرب استان تهران برای دستگیری قاچاقچیان فراری ادامه یافت.



این مسئول اضافه کرد: با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، سرانجام سرنخی از حضور وفعالیت دو قاچاقچی فراری این باند در شهرستان هرسین استان کرمانشاه بدست آمد و ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان پس از اخذ نیابت قضائی با حضور در استان کرمانشاه، هر دو قاچاقچی فراری را بنامهای "علی-ح" و"حمزه- ه" در مخفیگاهشان در شهرستان هرسین دستگیر کرده وجهت تحقیقات بیشتر به پلیس مبارزه با مواد مخدر غرب استان تهران منتقل کردند.